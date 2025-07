Moda Primavera 2025: Le Tendenze di Aprile che Stanno Conquistando le Strade (e i Social)

Aprile 2025 è il mese in cui la moda si libera definitivamente dai grigi invernali e accende i riflettori su uno stile deciso, leggero e consapevole. Le passerelle parlano chiaro: fluidità, colore e ritorno ai dettagli sartoriali sono i protagonisti della nuova stagione. Ma cosa indosseremo davvero in città, tra brunch e ufficio, festival e weekend fuori porta?

Ecco le 5 tendenze chiave di aprile 2025 da non perdere:

Rosa orchidea e giallo zafferano: i colori dominanti

Il rosa orchidea ha scalzato il classico pastello: deciso, floreale e visibile anche da lontano. Lo vediamo su blazer oversize, abiti cut-out e top asimmetrici. Il giallo zafferano, caldo e speziato, è il nuovo neutro: si abbina con tutto e illumina ogni look. Bonus: i due insieme funzionano alla perfezione.

Dimenticate il completo rigido da ufficio: il tailleur primavera 2025 è morbido, destrutturato, spesso con blazer tagliati sotto il seno o pantaloni con coulisse. La parola d’ordine è comfort sofisticato: un mix perfetto tra eleganza e praticità.

Trasparenze e tessuti impalpabili

Aprile lancia la stagione delle trasparenze intelligenti: organza, tulle e voile vengono sovrapposti, drappeggiati o tagliati ad arte per lasciare intravedere senza mai scoprire del tutto. Camicie trasparenti su top scultorei e gonne a strati fluttuanti diventano il nuovo statement.

Stampe d’autore e motivi naïf

Dalle stampe ispirate all’arte contemporanea ai disegni naïf che sembrano usciti da un taccuino di viaggio, i pattern di aprile parlano di libertà, ironia e leggerezza. Must-have: il vestito midi con stampa acquerello e i pantaloni palazzo illustrati.

Minimalismo green: il ritorno dell’“eco-chic”

La moda responsabile non è più un trend, ma uno standard. I brand più influenti puntano su cotoni biologici, tencel e lino rigenerato, con linee minimaliste e palette naturali. L’abito must? Un chemisier in cotone organico color terracotta da indossare con sandali flat intrecciati.Il look di aprile? Stratificazione leggera + accessorio bold

Mixare è la chiave: top in seta sotto giacche safari, gonne midi con sneakers chunky o maxi foulard trasformati in bluse. Il tutto completato da accessori scultura: orecchini oversize in resina, cinture con fibbie gioiello e borse mini con forme architettoniche.

Foto: Io Donna

© Riproduzione riservata