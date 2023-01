“Mio figlio ha avuto una grave reazione allergica e il pediatra non è mai arrivato”. La storia che fa arrabbiare. VIDEO

Continua la protesta “silenziosa” delle mamme ragusane che chiedono la riapertura del reparto di Pediatria a Ragusa. Oggi, è stato pubblicato sul canale social “Riaprite Pediatria a Ragusa”, il forum delle mamme che hanno aderito a questa protesta.

LA STORIA DI UNA MAMMA RAGUSANA

La storia la racconta mamma Irene: suo figlio Alessandro, 2 anni, si sveglia con una grave reazione allergica. La donna ha chiamato con urgenza l’ambulanza del 118 che lo porta immediatamente al Pronto Soccorso. Al triage però le dicono che per una visita del pediatra bisogna attendere che ne arrivi uno da Modica.



Il pediatra non è mai arrivato. E per fortuna, il bambino, dopo somministrazione di antistaminico su consiglio dei medici, ha reagito bene da solo, la reazione allergica è passata. Ma cosa sarebbe successo se la reazione non fosse passata da sola? E’ mamma Irene a raccontare la sua disavventura in questo video.

Questa non è solo la storia di una mamma: potrebbe essere la storia di tante mamme. Intanto, dal comitato, fanno sapere che le mamme hanno un incontro con l’Asp previsto per mercoledì 1 febbraio.