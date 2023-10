Migranti: in 32 arrivano su barca di resina fino alla spiaggia di Punta Ciriga

Sbarco in solitario questo pomeriggio a Punta Ciriga, nell’Ispicese, dove proprio vicino alla spiaggia un’imbarcazione in vetroresina si è incagliata. Una piccola imbarcazione dotata anche di una cabina dalle dimensioni ridotte sulla quale per giorni hanno viaggiato 32 migranti.

Giunta verso la costa, il troppo avvicinarsi all’arenile ha fatto arenare la barchetta che è rimasta incagliata nella sabbia.

Intervenuto il boarding team del Pattugliatore veloce del GAN di Messina.

Soccorse dagli uomini dell’equipaggio della Guardia di finanza 20 persone mentre altre 12 si trovano a bordo nell’attesa di essere recuperati. Il natante è stato già disincagliato ed il passaggio successivo è il suo trasferimento, sempre via mare con traino guidato, al porto di Pozzallo. La barca, dalle prime frammentare notizie parte sia partita dalla Turchia per fare rotta verso la Sicilia dove è arrivata nel pomeriggio rimanendo poi incagliata quasi a riva per essersi avvicinata troppo alla costa ispicese. foto di repertorio