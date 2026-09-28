Meteo, scatta l’allerta: il momento più delicato potrebbe arrivare nelle prossime ore

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Oggi, martedì 29 settembre, meglio uscire con l’ombrello. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico sulla zona H, la Sicilia sud-orientale che comprende tutta la provincia di Ragusa. L’avviso vale fino a mezzanotte. L’allerta gialla riguarda anche altre zone del Centro-Sud dell’isola.

Non si prevede una tempesta, ma una giornata instabile. Sono attesi rovesci e temporali isolati, più probabili nel pomeriggio. Nel sud-est le piogge potranno essere localmente moderate: poca acqua nella maggior parte dei posti, qualche scroscio più forte in punti circoscritti.

Allerta gialla nel Ragusano: cosa fare

La Protezione civile invita alla prudenza, soprattutto negli spostamenti: evitare i sottopassi e le strade dove l’acqua ristagna dopo un temporale; fare attenzione vicino a torrenti e canali, dove la corrente può salire in fretta; non parcheggiare nei punti che si allagano di solito, quelli che in città si conoscono bene; alla guida, ridurre la velocità e aumentare la distanza di sicurezza: la prima pioggia dopo giorni asciutti rende l’asfalto scivoloso.



La diga di Santa Rosalia e il fiume Irminio

Nell’avviso c’è anche una comunicazione che riguarda da vicino il nostro territorio. Dalla diga di Santa Rosalia, sul bacino dell’Irminio, è previsto un rilascio d’acqua nel letto del fiume di 0,18 metri cubi al secondo. È una quantità contenuta. La Protezione civile chiede comunque ai Comuni a valle della diga di attivare le misure previste dai piani di emergenza.Per chi abita o lavora vicino al fiume vale una regola semplice: oggi meglio non avvicinarsi alle sponde e non attraversare i guadi.

Scuole e ordinanze

Al momento non ci risultano ordinanze dei sindaci. Se arriveranno comunicazioni sulle scuole o sulla viabilità, aggiorneremo questo articolo nel corso della giornata.

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