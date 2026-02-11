Meteo, arriva il “ciclone di San Valentino”: piogge, vento e neve nel weekend

La lunga fase di instabilità che da settimane interessa l’Italia è destinata a continuare. Secondo le previsioni di Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com, una nuova perturbazione è già in azione sul Paese e sarà seguita nel fine settimana da un intenso vortice depressionario ribattezzato “ciclone di San Valentino”, destinato a riportare condizioni di maltempo diffuso su gran parte della Penisola.

L’assenza dell’anticiclone sul Mediterraneo continua infatti a favorire l’ingresso di correnti atlantiche instabili, responsabili di piogge, temporali, vento forte e nuove nevicate soprattutto sulle Alpi.

Perturbazione in azione tra oggi e giovedì

La prima perturbazione, giunta nella notte, sta portando precipitazioni su gran parte dello Stivale, con fenomeni a tratti intensi soprattutto sulle regioni tirreniche, in particolare quelle meridionali. Nella giornata di giovedì il fronte perturbato si sposterà gradualmente verso est, mantenendo condizioni di instabilità soprattutto al Centro-Sud, ma con un lento miglioramento nel corso della giornata.

Oltre alla pioggia, la neve continuerà a interessare le Alpi settentrionali, mediamente oltre i 1000–1500 metri, con attenuazione dei fenomeni prevista entro la serata.

Nel weekend il ciclone di San Valentino

Il peggioramento più significativo è atteso tra venerdì e domenica, quando correnti più fredde provenienti dal Nord Europa favoriranno la formazione di un vortice depressionario sul bacino provenzale destinato ad attraversare l’Italia.

Dalla fine di venerdì il tempo tornerà a peggiorare al Centro-Nord, mentre sabato il maltempo si estenderà anche al Sud, con rovesci e temporali localmente intensi sui versanti tirrenici. Domenica le precipitazioni interesseranno soprattutto la Romagna, le regioni adriatiche e il basso versante tirrenico, con tendenza a un graduale miglioramento.

Il passaggio del ciclone sarà accompagnato da venti molto forti, inizialmente di Scirocco e Libeccio e successivamente di Grecale e Maestrale. Sono previste raffiche tempestose che potranno superare i 90–100 km/h sulle Isole Maggiori, con mareggiate significative sulla Sardegna occidentale, sulla Sicilia e su parte delle coste tirreniche.

Sono attese anche nuove nevicate: sulle Alpi la quota neve scenderà tra 800 e 1200 metri, con valori localmente inferiori sull’Alto Adige, mentre sull’Appennino oscillerà tra 900 e 1100 metri al Nord e circa 1500 metri sui settori centrali.

Prossima settimana ancora instabile

La tendenza per la settimana successiva indica un possibile prolungamento del maltempo. Dopo l’allontanamento del vortice di San Valentino nella giornata di lunedì, nuovi fronti instabili potrebbero raggiungere l’Italia già da metà settimana, riportando precipitazioni diffuse e abbondanti nevicate sulle Alpi, soprattutto sui settori centro-occidentali.

