Medico aggredito al pronto soccorso dell’ospedale di Modica

MODICA – Ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Un medico del pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore–Baglieri” di Modica è stato aggredito nella notte tra venerdì e sabato all’interno della struttura ospedaliera.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’episodio si è verificato nell’ambulatorio di Cardiologia, dove il sanitario si era recato per consegnare la documentazione clinica relativa a una paziente per la quale era stata richiesta una consulenza specialistica.

La dinamica dell’aggressione

Stando alla ricostruzione dei fatti, il medico avrebbe segnalato una situazione ritenuta irregolare: una familiare della paziente, dipendente dell’ospedale ma non in servizio in quel momento, avrebbe trasportato autonomamente la madre in barella, senza autorizzazione, pretendendo inoltre una precedenza nella visita.

In quel frangente, però, il cardiologo era impegnato nella gestione di un codice rosso, circostanza che rendeva impossibile accogliere immediatamente la richiesta. Il richiamo del medico al rispetto delle procedure avrebbe fatto degenerare la situazione.

Il pugno e la contusione

Durante la discussione, un altro familiare della paziente avrebbe colpito il sanitario con un pugno alla testa e uno al torace, provocandogli una contusione. Il medico è stato successivamente medicato.

L’episodio è stato formalmente segnalato alla Direzione sanitaria dell’ospedale, mentre non si escludono ulteriori provvedimenti o segnalazioni alle autorità competenti.

Un fenomeno sempre più frequente

L’aggressione di Modica si inserisce in un quadro preoccupante di crescenti episodi di violenza contro medici e operatori sanitari, soprattutto nei pronto soccorso, luoghi spesso sottoposti a forte pressione e carenza di personale.

© Riproduzione riservata