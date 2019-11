Medaglie per la Judo Club Koizumi Scicli al Trofeo Internazionale di Lombardia - Ragusa Oggi

Medaglie per la Judo Club Koizumi Scicli al Trofeo Internazionale di Lombardia

Sabato 9 e Domenica 10 novembre la “Judo Club Koizumi Scicli” ha partecipato, a Gerenzano (VA) al “Trofeo Internazionale di Lombardia 2019 – Trofeo Italia per ES. B” , gara di notevole rilievo che ha visto la partecipazione di quasi 500 atleti m/f provenienti dall’Italia, Svizzera e Polonia e che hanno gareggiato dando prova di notevole qualità tecnica. La rappresentativa della “Judo Club Koizumi Scicli”, accompagnata dal M° Maurizio Pelligra, era composta da cinque Esordienti B: Matteo Agosta, Danilo Articolo, Gabriele Carnemolla, Luca Licitra e Savita Russo.

Ognuno di loro nelle rispettive categorie, per contendersi l’ambito titolo, ha dato prova di un altissimo livello judoistico dominando diversi incontri ed in particolare la prima categoria in gara è stata la 52 kg femminile con Savita Russo che spedita scala la sua pool arrivando dritta in finale con la ormai rivale di ogni finale, l’atleta Michela Terranova, che questa volta è costretta a cedere il gradino più alto del podio all’intenibile Savita Russo che si classifica al primo posto, a seguire è la volta della categoria 38 kg che vede subito Matteo Agosta protagonista, che senza alcuna esitazione vince quattro incontri per ippon arrivando dritto in finale dove a 10 secondi dalla fine subisce un wazari ma con grande determinazione ad un secondo dalla fine porta a segno un bellissimo ippon che gli fa guadagnare un altro primo posto che sembrava ormai essere svanito regalando grandi emozioni a tutti i presenti. Nella medesima categoria a dare grande prova di alto livello judoistico sono i due giovani atleti Gabriele Carnemolla e Luca Licitra che entrambi nelle loro pool vincono tre incontri arrivando a disputare la finale per il terzo e quinto posto aggiudicandosi entrambi un meritato terzo posto.

Nella categoria 60 Kg, dopo l’amaro quinto posto del precedente trofeo Italia, l’atleta Danilo Articolo in una pool molto ampia, con ben 44 atleti, disputa 4 incontri, dando prova di poter mirare ad un buon risultato che non tarda ad arrivare vincendo la finale per il terzo e quinto posto aggiudicandosi un terzo posto che fa ben sperare.

Risultato di tutto rispetto quello portato a segno dagli atleti della “Judo club Koizumi Scicli” che ottenendo due ori e tre bronzi che oltre a staccare il pass per il Campionato Italiano, portano la società al terzo posto nella classifica generale della quinta tappa del “Trofeo Italia Esordienti B 2019 – Trofeo Int.le Lombardia”.

Grande soddisfazione quella espressa dal M° Maurizio Pelligra, dall’istruttore Vincenzo Iurato, Sandro Carnemolla e dallo staff tecnico composto da Salvatore Russo e Marco Giglio che seguono i ragazzi nella preparazione fisica.

Prossimo appuntamento il sette e l’otto dicembre al Lido di Ostia per il “Campionato Italiano Es. B M/F”.