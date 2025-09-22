Medaglia d’argento per Claudio Vindigni ai campionati italiani di Beach bocce 2025

Un successo maturato nell’ambito di un’attività di preparazione che lo ha portato a confrontarsi con i maggiori atleti di questa disciplina sportiva. L’oro è stato appannaggio del campione italiano in carica, Francesco Rotondi, che ha lottato per mantenere il gradino più alto per podio nazionale. Per lo sciclitano Claudio Vindigni, partecipando alle gare che si sono tenute a Roma, è stato un impegno massimo: alla fine è riuscito a laurearsi vice campione nazionale dopo aver dato filo da torcere all’avversario chiudendo l’incontro sul punteggio di 12-5. Il giovane locale, pur nuovo a questo genere di incontri sportivi, ha mostrato tenacia, forza e sicurezza. “Sono contento del risultato e della medaglia d’argento che ho portato a casa – ha commentato Claudio Vindigni – arrivare alla vetta dei campionati nazionali di questa disciplina è un onore. Ringrazio quanti mi hanno sostenuto e mi sono stati vicini nel raggiungere questo traguardo. Torneremo ancora a confrontarci nella disciplina del Beach bocce che è di grande fascino”.

