Med Photo Fest dedicato al Brasile: sabato 22 ottobre al via mostre a Caltagirone

Appuntamento calatino sabato 22 ottobre, a Palazzo Libertini, nell’ambito della XIV edizione del Med Photo Fest, quest’anno dedicato esclusivamente alla fotografia brasiliana contemporanea. Alle 12 saranno presentate e inaugurate le mostre di Virgilio Calegari (a cura di Sinara Sandri), di Pedro Kuperman ed Erick Peres (visitabili sino a domenica 13 novembre), che si aggiungono alle esposizioni aperte dallo scorso 16 ottobre al Museo diocesano e nella sala “Silvio Milazzo” del Palazzo municipale. Interverrà, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alla Cultura Claudio Lo Monaco. Il tema del 2022 è “L’arte dell’incontro” (Luoghi della Memoria, Gente e Umanità, Racconti del Territorio, Paesaggi Urbani). Il festival, sotto la direzione artistica di Vittorio Graziano, propone, da venerdì 14 ottobre a domenica 18 dicembre 2022, in una serie di eventi, il sostrato culturale contemporaneo del Brasile: un insieme di realtà tanto meravigliose quanto enigmatiche, crogiolo vivo di ideali artistici, politici e sociali. Senza la pretesa di costruire un ritratto del Brasile o del suo scenario artistico ma una libera riflessione contemporanea, le diverse narrazioni, mostrano, attraverso il filtro che le ha esaminate l’identità brasiliana di oggi, forgiata nel corso di secoli di colonizzazioni dai diversi popoli che l’hanno conquistata. “L’idea di dedicare al Brasile la rassegna annuale del Med Photo Fest nasce dalla considerazione di essere stato un “emigrato” nella seconda metà degli anni ’70 per motivi lavorativi – dichiara Vittorio Graziano –, nonché dalla duplice considerazione dovuta all’adesione e partecipazione al Foto Cine Clube Banderante, sempre considerato “o major da America Latina”, rapporto che si è consolidato negli ultimi anni – su espressiva volontà degli organizzatori – dalla partecipazione come lettore e <giurato del Fest Foto di Porto Alegre>. Ho ritrovato, attraverso la conoscenza di nuovi e fantastici fotografi provenienti da tutte le parti del <continente brasiliano>, la voglia e il piacere di ri-frequentare il mondo fotografico del Brasile che avevo apprezzato e mai dimenticato”. Il ciclo di eventi è ordinato in sezioni tematiche e da una iniziale presentazione introduttiva che si è esvolta lo scorso 14 ottobre al Castello Ursino di Catania. Il palinsesto espositivo fotografico comprende, tra mostre collettive e personali, una cinquantina di autori (tutti brasiliani), molti dei quali presenziano alle inaugurazioni a Catania, Caltagirone, Taormina, Castelmola, per un totale complessivo di oltre quattrocento fotografie. Il Med Photo Fest è promosso dall’Associazione culturale Mediterraneum, in co-organizzazione con la Regione siciliana, il Comune di Catania, il Comune di Caltagirone, il Museo diocesano di Caltagirone e l’Università degli Studi di Catania. Gode altresì del patrocinio del FAI; del Rotary Catania-Etna e della Fondazione Ordine Ingegneri provincia di Catania.

