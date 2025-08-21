Me contro Te, matrimonio annullato: Luì e Sofì rimandano le nozze al 2026

Colpo di scena per i fan dei Me contro Te. La coppia più amata dai bambini, formata da Luigi Calagna e Sofia Scala, ha annunciato a sorpresa che il matrimonio fissato per settembre 2025 non si farà.

La rivelazione è arrivata con un video sul loro canale YouTube, dal titolo eloquente: “Matrimonio annullato”. Nella clip, girata in giardino, Luì e Sofì hanno spiegato i motivi dietro la scelta. “Come avete letto dal titolo, rimandiamo il matrimonio – ha dichiarato Luì –. Non ci sposeremo a settembre, ma nella primavera 2026”.

Perché il matrimonio è stato rinviato

A chiarire ulteriormente è stata Sofì: “Non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo… abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo”. La coppia ha infatti rivelato di voler coinvolgere i fan nell’evento, immaginando un matrimonio pubblico. Un’idea suggestiva, ma che richiede permessi, logistica e una pianificazione complessa. “State tranquilli – hanno rassicurato – il matrimonio si farà, ma con i tempi giusti”.

Un fenomeno che non si ferma

Per i Me contro Te questo è solo un passo in più in una carriera già costellata di successi. Dall’esordio su YouTube nel 2014 a oggi, Luì e Sofì hanno costruito un vero impero: film campioni d’incassi, canzoni, libri, gadget e numeri da record. Solo sui social contano oltre 1,6 milioni di follower su Instagram, 3,4 milioni su TikTok e quasi un milione di iscritti al canale YouTube.

Originari di Partinico, in provincia di Palermo, stanno insieme da più di 13 anni e hanno più volte ribadito che il loro rapporto va oltre il lavoro. “Condividere l’avventura dei Me contro Te ha rafforzato il nostro legame – hanno dichiarato –. Tra noi c’è vero amore e finché ci sarà staremo assieme”.

La promessa

Il matrimonio non è quindi saltato, ma solo rimandato di qualche mese. La coppia ha già confermato che le nozze si terranno in primavera 2026: “Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro”.

Intanto, i fan dovranno armarsi di pazienza: il giorno in cui vedranno Sofì con l’abito bianco arriverà, ma con un po’ più di attesa.

