Mcnulty, un americano a Ragusa. Ecco cosa ha detto il vincitore della terza tappa del Giro di Sicilia. La premiazione col sindaco Cassì - Ragusa Oggi

Mcnulty, un americano a Ragusa. Ecco cosa ha detto il vincitore della terza tappa del Giro di Sicilia. La premiazione col sindaco Cassì

In una frazione caratterizzata da saliscendi, è la giovane stella Brandon McNulty a brillare.

Il 21enne americano Brandon McNulty (Rally UHC Cycling), già Campione del Mondo UCI della Cronometro tra gli juniores, si è aggiudicato la Caltanissetta – Ragusa con un attacco in solitaria quando mancavano circa 10 chilometri all’arrivo. Odd Christian Eiking e Giovanni Visconti completano il podio di giornata.

McNulty è il nuovo leader della Generale. La terza tappa de Il Giro di Sicilia è stata animata dalla lunga fuga a sei di Marco Maronese (Bardiani CSF), William Perez (Coldeportes Strongman), Federico Burchio (D’Amico UM Toools), Simone Sterbini (Giotti Victoria), Niccolò Salvietti (Sangemini Trevigiani) e Jalel Duranti (Team Colpack). Una volta ripresi, il forcing della Androni ha progressivamente sgretolato il gruppo, con Fausto Masnada solo al GPM. Ripreso in discesa, sono seguiti attacchi di vari corridori prima dell’allungo vincente di McNulty.



Il vincitore di tappa e Maglia Rossa e Gialla, Brandon Mcnulty, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È stato incredibile, quando ho attaccato ho abbassato la testa e sono andato a tutto gas. Sono super felice! Non sono abituato a gareggiare in queste condizioni meteo ma sembra che io vada forte in questo tipo di situazioni e su questo tipo di terreno. Domani dovrò difendere la maglia.”

Soddisfatti gli amministratori comunali, in particolare il sindaco Peppe Cassì e l’assessore Ciccio Barone. Cassì dichiara: “Si conclude con un emozionante gesto sportivo, l’arrivo in solitaria di Brandon McNulty che stacca tutto il gruppo, la tappa ragusana de Il Giro di Sicilia.

Un plauso alla nostra città che, nonostante la pioggia, ha partecipato con calore ed educazione; e a tutti coloro che a ogni livello hanno contribuito al successo organizzativo, per nulla semplice, di questa tappa”.

RISULTATO FINALE

1 – Brandon Mcnulty (Rally UHC Cycling) – 188 km in 4h42’28”, media 39,933 km/h

2 – Odd Christian Eiking (Wanty – Gobert Cycling Team) a 55″

3 – Giovanni Visconti (Neri Sottoli Selle Italia KTM) a 56″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Brandon Mcnulty (Rally UHC Cycling)

2 – Odd Christian Eiking (Wanty – Gobert Cycling Team) a 59″

3 – Giovanni Visconti (Neri Sottoli Selle Italia KTM) a 1’02

