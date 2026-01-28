Maxi processo per rapine a Ragusa e Vittoria: condannato solo il “pentito”, assolti tutti gli altri

Il processo era scaturito dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Rosario Avila. Una serie di rapine, furti e ricettazione, commessi tra Vittoria, Comiso e Ragusa. Il processo, in parte concluso oggi con rito abbreviato davanti al gip Ivan Infarinato presso il Tribunale di Ragusa, ha portato alla condanna solo di Rosario Avila (dif. Avv.Roberto D’Amelio) a 2 anni e 8 mesi oltra a 800 euro di multa mentre sono stati assolti tutti gli altri che avevano chiesto di essere giudicati in abbreviato. Altri sei imputati invece avevano optato per il rito ordinario e solo uno di loro è stato rinviato a giudizio; si tratta di Adriano Vona (dif. Avv.Giuseppe Di Stefano)

I fatti si riferiscono al periodo tra il 2010 e il 2014 e sarebbero stati commessi a Vittoria. Ecco i dettagli

Le richieste di condanna della Procura

Rosario Avila (dif. Avv.Roberto D’Amelio) 3 anni e 10 mesi oltre a 10.000 euro di multa

Salvatore Burgio (dif. Avv.Italo Alia) 5 anni e 2 mesi oltre a 15.000 euro

Salvatore Campailla (dif. Avv.Marco Greco) 5 anni e 3000 euro

Giuseppe Carratello (dif. Avv.Giuseppe Di Stefano) 3 anni e 6 mesi e 6000 euro

Roberto Cavallo Alecci (dif. Avv.Giuseppe Di Stefano) 5 anni e 2 mesi e 15.000 euro

Salvatore Giacchi (dif. Avv.Alessandro Agnello) 3 anni

Salvatore Maddalena (dif. Avv.Iwan Pediliggeri) 5 anni e 8000 euro

Jerry Ventura (dif. Avv.Giuseppe Di Stefano) 5 anni e 2 mesi e 15.000 euro

A Vona, Campailla, Burgio e Ventura veniva contestata una rapina a mano armata all’Eurospin di Vittoria del febbraio del 2010; e lo stesso gruppo, per la Procura sarebbe stato coinvolto nella rapina a una ricevitoria/tabacchi di Comiso a settembre 2013

Avila rispondeva di un furto ad agosto 2013, di una collezione di monete all’interno di una abitazione (circa 10000 euro il valore dei beni sottratti); in concorso con Vona, a ottobre 2013, di una rapina alla titolare di un compro oro alla quale avrebbero strappato una borsa con 20.000 euro in contanti; sempre ad Avila in concorso con Cavallo Alecci e Carratello a gennaio 2014 veniva contestata un’altra rapina ad un distributore di benzina. Giacchi in concorso con un’altra persona rispondeva di un furto in una gioielleria (bottino da 27mila euro) verificatosi a marzo 2015 per il quale erano accusati di ricettazione altri due indagati (reato prescritto e non luogo a procedere) e mentre Maddalena e con altre due persone era accusati di avere commesso la rapina alla filiale dell’allora Banca Agricola del centro Asi di Ragusa, con un bottino che superava i 200 mila euro. Era avvenuto ad aprile del 2012

Le condanne effettive

Rosario Avila è l’unico condannato in abbreviato oggi davanti al gip di Ragusa, a 2 anni e 8 mesi per la rapina ad un compro oro (in concorso con Vona) e per il furto in una abitazione da cui sottrasse una collezione di monete. Poi una serie di assoluzioni e proscioglimenti. Solo Adriano Vona andrà a processo ordinario per la rapina ad un compro oro (in concorso con Avila oggi condannato), unico rinviato a giudizio tra i sei che non avevano chiesto l’abbreviato.

Le assoluzioni

Per la rapina a mano armata all’Eurospin di Vittoria, assolti Avila, Campailla, Burgio e Ventura per non aver commesso il fatto

Per la rapina a mano armata al distributore, assolti Cavallo Alecci, Carratello e Avila per non avere commesso il fatto

Per il furto nella gioielleria, non doversi procedere nei confronti di Giacchi (e il presunto complice) per mancanza di querela

Per la rapina nella filiale della Banca agricola, assolti Maddalena (e altri presunti complici) per non avere commesso il fatto

Per i presunti complici del furto in gioielleria e della rapine in banca, non luogo a procedere per non avere commesso il fatto. Foto di repertorio.

