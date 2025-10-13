Maxi-ordinanza a Vittoria: il sindaco Aiello dice basta alle vetrine sporche in centro e a Scoglitti

Lotta al degrado e tutela dell’immagine cittadina. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha firmato un’ordinanza che impone regole precise per il decoro delle vetrine e delle saracinesche dei locali commerciali, sia nel centro urbano di Vittoria che nella frazione balneare di Scoglitti.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 21 ottobre 2025, punta a contrastare fenomeni di incuria e abbandono in particolare lungo via Cavour e Piazza del Popolo, cuore del centro commerciale naturale cittadino.

L’ordinanza stabilisce che proprietari, affittuari o concessionari di locali commerciali, artigianali o di servizi dovranno: mantenere pulite e in buono stato vetrine e saracinesche; rimuovere affissioni e volantini non autorizzati; oscurare in modo decoroso le vetrine dei locali sfitti, preferibilmente con immagini dei luoghi storici o paesaggistici di Vittoria e Scoglitti; rimuovere o coprire cavi e impianti non più in uso.

Le violazioni comporteranno sanzioni da 25 a 500 euro, con possibilità di intervento sostitutivo del Comune a spese dei trasgressori.

Durante i sopralluoghi effettuati nelle ultime settimane, l’Amministrazione comunale ha riscontrato diverse situazioni di degrado estetico e igienico legate a locali chiusi da tempo o trascurati.

La Polizia Locale e gli uffici comunali saranno incaricati di vigilare sull’applicazione del provvedimento, che rientra nel più ampio piano strategico dell’amministrazione Aiello per la sicurezza urbana e la valorizzazione del commercio di prossimità.

