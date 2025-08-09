Primo caso accertato in Sicilia di infezione da virus West Nile, e le condizioni del paziente sono gravi. Si tratta di un uomo di 74 anni, originario di Caserta e immunodepresso, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Si era presentato al pronto soccorso con febbre altissima (oltre i 41°) e diplopia, […]
Maxi incendio nella zona industriale di Catania: fumo nero visibile in tutta la città
09 Ago 2025 11:15
Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi all’interno di una ditta di stoccaggio rifiuti in V strada, nella zona industriale di Catania, generando una densa coltre di fumo nero visibile da numerosi quartieri della città.
Le fiamme, che stanno interessando rifiuti e materiali di scarto, si sono propagate rapidamente, rendendo necessario un massiccio dispiegamento di forze: sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Catania, dal Distaccamento Sud, da Paternò e Linguaglossa, supportate da numerose autobotti aggiuntive.
L’ARPA Sicilia è stata chiamata a intervenire per monitorare la qualità dell’aria e verificare eventuali rischi ambientali derivanti dai fumi tossici. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Sul luogo del rogo anche la Polizia di Stato, i sanitari del 118 e personale della forestale, mentre le autorità raccomandano ai residenti delle zone limitrofe di tenere chiuse porte e finestre in via precauzionale.
L’intervento di spegnimento è ancora in corso e si prevede che le operazioni possano durare diverse ore.
© Riproduzione riservata