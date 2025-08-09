Maxi incendio nella zona industriale di Catania: fumo nero visibile in tutta la città

Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi all’interno di una ditta di stoccaggio rifiuti in V strada, nella zona industriale di Catania, generando una densa coltre di fumo nero visibile da numerosi quartieri della città.

Le fiamme, che stanno interessando rifiuti e materiali di scarto, si sono propagate rapidamente, rendendo necessario un massiccio dispiegamento di forze: sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Catania, dal Distaccamento Sud, da Paternò e Linguaglossa, supportate da numerose autobotti aggiuntive.

L’ARPA Sicilia è stata chiamata a intervenire per monitorare la qualità dell’aria e verificare eventuali rischi ambientali derivanti dai fumi tossici. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo del rogo anche la Polizia di Stato, i sanitari del 118 e personale della forestale, mentre le autorità raccomandano ai residenti delle zone limitrofe di tenere chiuse porte e finestre in via precauzionale.

L’intervento di spegnimento è ancora in corso e si prevede che le operazioni possano durare diverse ore.

© Riproduzione riservata