Maxi controlli nel Ragusano: 1.180 persone identificate e 21 espulsioni. Task force nei centri storici

Nel mese di febbraio la Questura di Ragusa ha messo in campo una vasta operazione di controlli sul territorio, coordinata dal Prefetto e realizzata in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Un’attività straordinaria che si è affiancata al consueto lavoro di vigilanza e prevenzione, con l’obiettivo di contrastare due fenomeni particolarmente sensibili: lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina.

Le operazioni hanno visto anche il coinvolgimento di altri enti e strutture tecniche. Con il supporto del personale dell’Enel e del Comando di Polizia Municipale di Ragusa, sono stati effettuati controlli mirati su diversi gruppi di edifici situati nei centri storici. L’obiettivo era verificare la corretta destinazione d’uso degli immobili, la presenza effettiva degli aventi diritto all’occupazione, nonché la regolarità dei contratti di locazione e delle utenze collegate.

L’imponente attività ha mobilitato complessivamente *170 operatori*, impegnati in una serie di servizi straordinari che hanno portato a risultati significativi. Nel corso delle operazioni sono stati predisposti *49 posti di controllo*, durante i quali sono state *identificate 1.180 persone* e *controllati 612 veicoli*.

Sul fronte della sicurezza stradale sono state accertate *35 infrazioni al Codice della Strada*. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio: *21 persone sono state espulse*, di cui *8 accompagnate nei Centri di permanenza per il rimpatrio*.

Parallelamente sono stati effettuati controlli anche su *15 esercizi pubblici*, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. Le verifiche hanno riguardato il possesso delle autorizzazioni necessarie, il rispetto delle norme di sicurezza e le condizioni igienico-sanitarie dei locali.

L’attività di prevenzione e controllo non si fermerà qui. Dalla Prefettura fanno sapere che *anche nel mese di marzo verranno organizzati servizi analoghi*, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sicurezza sul territorio e garantire il rispetto delle regole nei centri urbani della provincia.



