Matranga afono, salta spettacolo a Marina di Ragusa ma il duo comico ritorna questo sabato

L’abbassamento di voce ha portato allo stop dello spettacolo di Matranga e Minafo’ che era stato programmato come evento collaterale alla festa della Madonna di Porto Salvo a Marina di Ragusa con l’organizzazione dell’Assessorato al Turismo e Spettacoli del Comune di Ragusa. Purtroppo Matranga è stato vittima dell’abbassamento di voce, reduce dalla serata del giorno precedente alla sagra del pesce di Pozzallo. Il loro show è iniziato ugualmente ma si è dovuto interrompere dopo qualche minuto, lo scorso 16 agosto, con la promessa di ritornare in piazza appena possibile. Promessa che sarà mantenuta. Il duo comico torna infatti in scena questo sabato sera 20 agosto ore 22 in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa. In questi giorni Matranga si sta godendo un po’ di giorni di vacanza proprio nella frazione marinara, sorseggiando dei cocktail la sera in alcuni locali della zona.

Tony Matranga ed Emanuele Minafò sono i nomi dei comici siciliani che fanno parte di un duo comico. Tony è nato a Palermo il 9 agosto del 1980 così come Emanuele ha origini siciliane ed è coetaneo del suo amico/collega.

Nel 2005, si faranno apprezzare come coppia comica, grazie ad una diretta regionale chiamata “Skrikkia Summer”. Dopo circa 4 anni di esperienze vissute presso i villaggi turistici. In televisione, si fanno conoscere nel programma di Made in Sud.

I due sono anche interpreti di canzoni diventate tormentoni comici per eccellenza, tra cui S’inzuppa il biscottino e Tutto il 2020 in una canzone.