Masterclass di grappe alla Campionaria d’autunno, sabato e domenica a Vittoria

Una degustazione pensata per gli appassionati di grappa che ricercano nuove prospettive e abbinamenti di gusto. Un percorso di degustazione dedicato alla provincia iblea che vedrà protagonista il cioccolato fondente e una selezione di grappe di cantine aderenti al Consorzio di Tutela del Cerasuolo di Vittoria, distillate artigianalmente. L’appuntamento è per domani 12 novembre alle ore 18.00 nella tensostruttura presente all’interno di Nuova Emaia Città e si inserisce nel programma della 55^ Campionaria d’autunno. Ad organizzarla è l’ANAG, l’associazione nazionale assaggiatori di grappa.

Le aziende Avide Vigneti e Cantine di Comiso, MaggioVini di Vittoria, Tenuta Valle delle Ferle di Caltagirone abbineranno i loro distillati con il cioccolato fondente dell’azienda Ciokarrua di Modica.

Inoltre, per questo speciale evento, l’azienda Ciokarrua presenterà la sua grappa alla carruba e l’esclusiva novità Grezzopuro: l’inedito cioccolato di Modica IGP-biologico prodotto dalle fave di cacao Colombia, importate e lavorate da Ciokarrua presso il proprio laboratorio di produzione.

Il cioccolato in abbinamento:

Cioccolato Perù 72% con Grappa Avide 41°

Cioccolato Sierra Leone 75% con Grappa Valle delle Ferle 44°

Cioccolato Grezzopuro 80% (cioccolato di Modica IGP bio) con Grappa MaggioVini 45°

Cioccolato Grezzopuro 80% (cioccolato di Modica IGP bio) con Grappa alla carruba Ciokarrua 40°

Sempre a firma dell’ANAG le altre due degustazioni in programma per la giornata di domani 12 novembre: alle ore 11.30 protagoniste saranno Cantine Paolini, l’azienda Al-Cantàra e le Distillerie Peroni Maddalena. Invece alle ore 20.00 si terrà una Masterclass di Grappe della cantina Donnafugata in abbinamento i prodotti della Pasticceria Stracquadaneo di Vittoria. Domenica 13 novembre, infine, si chiuderà con la degustazione delle grappe di Cantine Bianchi alle ore 18.00.