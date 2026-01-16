Masterchef: la puntata con Ciccio Sultano conquista quasi 900mila spettatori

Una serata intensa e ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri a MasterChef Italia, con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli pronti a mettere alla prova i concorrenti amatoriali con sfide inedite tra tradizione e innovazione culinaria. Il momento più atteso della puntata è stato senza dubbio lo Skill Test dedicato alla Sicilia, affidato a Ciccio Sultano, chef 2 Stelle Michelin del celebre ristorante Duomo di Ragusa.

I concorrenti hanno dovuto confrontarsi con piatti ispirati alla storia e ai sapori siciliani, tra complessità tecnica e attenzione al gusto autentico. Lo chef Sultano ha guidato gli aspiranti cuochi nella realizzazione di preparazioni che richiedevano precisione e creatività, mettendo in luce il valore della tradizione gastronomica siciliana reinterpretata in chiave contemporanea.

La puntata, ad alta tensione, ha visto anche l’eliminazione di due concorrenti: Georgina, 26enne hostess per eventi della provincia di Treviso, e Vittoria, 36enne di Reggio Emilia, impiegata nell’azienda di famiglia. Entrambe hanno dovuto dire addio al sogno di MasterChef dopo un Pressure Test dominato dal principe della cucina italiana: il pomodoro.

Sul fronte audience, la sesta serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ha confermato il successo della trasmissione: il primo episodio ha ottenuto 972mila spettatori medi con il 4,1% di share e 1.261.000 contatti TV, mentre il secondo ha totalizzato 778mila spettatori medi con il 4,8% di share e 1.087.000 contatti. La media complessiva della serata è stata di 875mila spettatori medi e una permanenza del 70%.

MasterChef Italia continua a dominare anche sui social: con oltre 103mila interazioni in rilevazione Linear e 120mila in Same Day 24/7, lo show si conferma il più commentato della giornata televisiva, con una grande attenzione per le prove dedicate a Ciccio Sultano e alla cucina siciliana.

L’appuntamento con la prossima puntata promette nuove sfide, ancora più creative e complesse, con la Sicilia e la maestria di Sultano pronte a ispirare nuovi aspiranti chef.

