Martedì 1 settembre disservizi idrici nelle zone San Luigi-Bruscè e Centro Storico - Ragusa Oggi

Martedì 1 settembre disservizi idrici nelle zone San Luigi-Bruscè e Centro Storico

Per un guasto nella condotta per l’approvvigionamento idrico cittadino presso l’impianto di sollevamento acqua denominato “San Leonardo” domani, martedì 1° settembre, dalle ore 8 alle ore 18, si potranno verificare disservizi alla distribuzione idrica nelle zone di San Luigi – Bruscè ( Via Paestum, via Psaumida, via Fieramosca, viale delle Americhe, viale Europa, corso V. Veneto, via Mongibello, e vie limitrofe) e nel centro storico ( corso Italia, via S. Anna, Corso V. Veneto, via Ecce Homo, Corso Mazzini e vie limitrofe).

A renderlo noto è il Settore V – Politiche Ambientali ed Energetiche, i cui uffici hanno programmato e disposto l’intervento di riparazione della suddetta condotta. Il servizio di approvvigionamento idrico nelle zone sopracitate, fa presente lo stesso ufficio, potrà avere ripercussioni anche nelle 48 ore successive allo stacco.