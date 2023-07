Marina di Ragusa: trovate bici, monopattini e iPhone, denunciati due stranieri

Nascondevano in casa biciclette, tra cui una elettrica, un monopattino, un iPhone, un tablet e un iPad. Ma era stato tutto rubato. Grazie ad un’operazione congiunta di polizia e carabinieri, sono stati denunciati due stranieri di 49 e 21 anni i quali nascondevano in casa a Marina di Ragusa, tantissima refurtiva.

IL VALORE DELLA REFURTIVA

Alcune delle biciclette rinvenute, del valore complessivo di circa 3.000 euro, sono state restituite ai legittimi proprietari che avevano già denunciato il furto. Per gli altri oggetti rinvenuti, incluse le restanti biciclette, sono in corso gli accertamenti da parte degli uffici investigativi per individuarne i legittimi proprietari.

A seguito del rinvenimento della refurtiva, i due stranieri sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, e la loro posizione è ora al vaglio della magistratura.