Marina di Ragusa si riscopre “grande” con il Vertical Tour: il patron annuncia: «Torniamo anche l’anno prossimo». Folla, musica e Rudy Zerbi

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Marina di Ragusa si è riscoperta grande. Grande per la capacità di accogliere migliaia di persone, grande per l’energia sprigionata sulla spiaggia, grande per la qualità di un evento che per due giorni ha trasformato la Spiaggia della Dogana in una grande arena sul mare.

La conclusione del Vertical Summer Tour, andata in scena mercoledì pomeriggio, ha confermato il successo della tappa ragusana. E soprattutto ha lasciato un’indicazione importante: il Vertical Tour tornerà anche il prossimo anno. Ad annunciarlo è stato Flavio Gallarato, CEO di Event’s Way e ideatore del Vertical Tour, a conferma del bilancio positivo della tappa anche dal punto di vista degli organizzatori.

Dopo la serata di martedì con Prezioso, che aveva trasformato la Dogana in una gigantesca pista da ballo con oltre 15 mila persone, il gran finale ha avuto come protagonista Rudy Zerbi. E il conduttore e voce di Radio Deejay non ha deluso le attese.

Zerbi scende tra la folla e parte il trenino

È stato probabilmente il momento più spontaneo e divertente della due giorni. Dopo la sua performance sul palco, Zerbi è sceso direttamente tra il pubblico, accompagnato dalla sicurezza, e ha dato vita a un vero e proprio trenino.

Un lungo serpentone di bagnanti ha iniziato a muoversi sulla spiaggia a ritmo di musica, coinvolgendo persone di tutte le età. Una scena che racconta meglio di qualsiasi numero l’atmosfera vissuta alla Dogana: una spiaggia completamente riempita, il pubblico che balla, la musica e il mare sullo sfondo.

Il pomeriggio è poi proseguito tra animazione, giochi, gadget, attività sportive e musica, con il pubblico che ha accompagnato fino alla conclusione l’ultima giornata del tour.

A rendere ancora più suggestivo il finale è stato il tramonto sulla costa iblea. Il cielo arancione ha fatto da sfondo alle ultime ore della manifestazione, mentre la battigia si trasformava ancora una volta in una pista da ballo e migliaia di persone salutavano la carovana del Vertical Tour.

Un evento che ha fatto bene a Marina di Ragusa

Più del singolo appuntamento, però, resta ciò che il Vertical Tour ha raccontato di Marina di Ragusa.

Per due giorni la località ha dimostrato di poter ospitare un evento di dimensione nazionale, con un’organizzazione importante, grandi ospiti, sport, musica e un pubblico numeroso. E lo ha fatto sfruttando proprio quello che è il suo punto di forza: una spiaggia, il mare e un’atmosfera che può diventare parte integrante dello spettacolo.

Dopo Prezioso e Rudy Zerbi, Marina di Ragusa si porta a casa anche un’altra certezza: il patron Flavio Gallarato ha annunciato il ritorno della manifestazione il prossimo anno. Un segnale significativo, perché significa che la tappa ragusana ha convinto anche chi l’ha organizzata e non soltanto il pubblico.

È forse questo il dato più interessante di questa esperienza: Marina di Ragusa non è stata semplicemente una delle tappe del tour, ma una località che ha saputo reggere la dimensione del grande evento.

La scelta di Marina di Ragusa

La tappa di Marina di Ragusa è arrivata anche grazie alla volontà di Rossana Caruso, consigliere comunale di Ragusa, che nell’ambito della collaborazione con l’onorevole Ignazio Abbate ha spinto affinché il Vertical Tour approdasse proprio sulla costa ragusana.

Una scelta che ha consentito di distribuire tre grandi eventi lungo tre diverse località della costa iblea, creando un vero e proprio circuito estivo capace di valorizzare territori e spiagge differenti: dagli appuntamenti sportivi ospitati a Marina di Modica e Scoglitti fino al grande evento musicale e di intrattenimento di Marina di Ragusa.

«Quando lo scorso anno è iniziata la programmazione dei tre grandi eventi, ho chiesto a Ignazio Abbate e Fabio Nicosia che il Vertical Tour facesse tappa a Marina di Ragusa», ha spiegato Caruso, sottolineando come la straordinaria partecipazione registrata nei due giorni abbia confermato la bontà della scelta.

Una strategia che ha quindi messo in rete tre pezzi diversi della costa iblea, utilizzando lo sport, la musica e i grandi eventi come strumenti di promozione territoriale.

Un tassello della strategia “Sabbie di Sicilia”

La manifestazione è stata sostenuta da Regione Siciliana, ARS, Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Comune di Ragusa, nell’ambito del progetto “Sabbie di Sicilia”, con il lavoro di Fabio Nicosia e la sinergia con Flavio Gallarato, CEO di Event’s Way e promotore del Vertical Tour.

L’obiettivo è quello di utilizzare i grandi eventi per rafforzare la capacità attrattiva del territorio e promuovere le spiagge iblee anche oltre i confini regionali.

Per Ignazio Abbate, presidente della Commissione Affari istituzionali dell’ARS, il successo della manifestazione conferma la provincia di Ragusa come uno dei punti di riferimento dell’estate siciliana e rientra nella strategia di promozione del territorio attraverso i grandi eventi.

Marina di Ragusa, una nuova consapevolezza

Il Vertical Tour lascia quindi qualcosa di più di qualche fotografia spettacolare e di una spiaggia piena.

Lascia la consapevolezza che Marina di Ragusa può giocare una partita più ambiziosa. Può ospitare grandi nomi, attirare migliaia di persone e trasformare il suo mare in una scenografia naturale per eventi capaci di parlare a un pubblico molto più ampio di quello locale.

Il ritorno del Vertical Tour nel 2027 sarà un’occasione per confermare questa nuova dimensione.

Perché per due giorni Marina di Ragusa si è riscoperta davvero “grande”. E adesso dovrà dimostrare di poterlo essere sempre più spesso.

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