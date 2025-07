Marina di Ragusa senza bagni pubblici? Il Comune chiarisce: ecco come stanno le cose

In seguito ad un nostro articolo relativo ad una denuncia circa la mancanza di bagni pubblici a Marina di Ragusa, effettuata da una turista presente in città, l’assessore Mario D’Asta ha inviato una replica e precisato quanto segue.

I servizi igienici pubblici – sette in via Caboto e tre in Piazza Torre – sono operativi. In particolare, i bagni di Piazza Torre sono al centro di un intervento di modernizzazione che prevede l’installazione di un innovativo sistema di pagamento tramite gettoniera e QR code. Il nuovo dispositivo è già stato collocato e, in attesa della completa attivazione, l’accesso è regolarmente garantito grazie alla presenza di un operatore con orari ampi: dalle 9:30 alle 14:00 e dalle 16:00 fino a sera inoltrata.

La necessità di un intervento sui servizi igienici è nata da ripetuti episodi di vandalismo, che hanno richiesto non solo un semplice ripristino, ma anche una trasformazione in chiave smart e più sicura. “Non possiamo accettare che un messaggio sbagliato, costruito su informazioni inesatte, danneggi l’immagine di una delle nostre principali mete turistiche”, afferma una nota ufficiale del Comune. La smentita è decisa: Marina di Ragusa non è affatto priva di servizi igienici pubblici.

