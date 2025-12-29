Marina di Ragusa, Capodanno in mare tra festa e solidarietà: torna il Tuffo di Capodanno

Prosegue il Natale a Marina di Ragusa nel segno della comunità, della condivisione e della solidarietà. Grazie alle iniziative promosse dalla Pro Loco Mazzarelli, in collaborazione con il Comune di Ragusa, numerosi sponsor e le associazioni del territorio, il ricco calendario di eventi continua ad animare la frazione balneare iblea fino al 6 gennaio, offrendo occasioni di incontro pensate per tutte le età.

Il nuovo anno si aprirà con uno degli appuntamenti più attesi e simbolici delle festività: il tradizionale Tuffo di Capodanno, in programma giovedì 1 gennaio in piazza Dogana. Il raduno dei partecipanti è fissato per le ore 11, il bagno collettivo nelle acque del Mediterraneo alle 11.30, seguito dal brindisi augurale di mezzogiorno.

Un rito ormai consolidato che ogni anno richiama residenti, turisti e curiosi. Costume da bagno, cappello di Babbo Natale e tanta voglia di condividere un momento di festa: così i partecipanti saluteranno l’arrivo del nuovo anno, tra applausi e fotografie, in uno degli scorci più suggestivi della costa ragusana.

Il Tuffo di Capodanno non è soltanto un gesto di buon auspicio, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione collettiva. Per l’edizione 2026, infatti, l’iniziativa assume un valore ancora più profondo grazie al legame con il Programma UNICEF di contrasto alla malnutrizione infantile. Attraverso il messaggio “Un tuffo con il cuore”, sarà possibile aderire con una donazione libera a sostegno del Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa, unendo il divertimento a un concreto gesto di solidarietà.

© Riproduzione riservata