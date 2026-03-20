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“Marina di Modica si differenzia”: cittadini protagonisti della pulizia ambientale
20 Mar 2026 11:07
Sabato 21 marzo alle ore 15,00, Marina di Modica diventerà protagonista di un’importante iniziativa ecologica dal titolo “Marina di Modica si differenzia”, dedicata alla tutela dell’ambiente e alla promozione di buone pratiche nella gestione dei rifiuti. L’evento, promosso dalla comunità locale tramite la pagina “Sei di Marina di Modica se…” in collaborazione con l’organizzazione Plastic Free e patrocinato dal Comune di Modica, rappresenta un’occasione unica di partecipazione attiva per cittadini, associazioni e visitatori.
Durante il pomeriggio, i partecipanti saranno coinvolti in attività di raccolta dei rifiuti abbandonati e di cura del decoro urbano, contribuendo a rendere Marina di Modica più pulita e accogliente in vista della stagione estiva. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione comunale volto a migliorare la qualità ambientale del territorio e a sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per esigenze organizzative, è possibile registrarsi tramite il sito ufficiale dell’associazione Plastic Free (plasticfreeonlus.it). I partecipanti sono invitati a munirsi di guanti e a contribuire con spirito di collaborazione e senso civico.
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