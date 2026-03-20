“Marina di Modica si differenzia”: cittadini protagonisti della pulizia ambientale

Sabato 21 marzo alle ore 15,00, Marina di Modica diventerà protagonista di un’importante iniziativa ecologica dal titolo “Marina di Modica si differenzia”, dedicata alla tutela dell’ambiente e alla promozione di buone pratiche nella gestione dei rifiuti. L’evento, promosso dalla comunità locale tramite la pagina “Sei di Marina di Modica se…” in collaborazione con l’organizzazione Plastic Free e patrocinato dal Comune di Modica, rappresenta un’occasione unica di partecipazione attiva per cittadini, associazioni e visitatori.

Durante il pomeriggio, i partecipanti saranno coinvolti in attività di raccolta dei rifiuti abbandonati e di cura del decoro urbano, contribuendo a rendere Marina di Modica più pulita e accogliente in vista della stagione estiva. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione comunale volto a migliorare la qualità ambientale del territorio e a sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per esigenze organizzative, è possibile registrarsi tramite il sito ufficiale dell’associazione Plastic Free (plasticfreeonlus.it). I partecipanti sono invitati a munirsi di guanti e a contribuire con spirito di collaborazione e senso civico.

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