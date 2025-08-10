Marina di Modica in delirio per i The Kolors: musica, luci ed emozioni travolgono l’estate FOTO

MODICA – Una marea di voci, mani al cielo e cuori che battevano a ritmo di musica: così, ieri sera, Marina di Modica ha vissuto una delle notti più intense della sua estate. Protagonisti assoluti i The Kolors, che hanno trasformato l’auditorium a cielo aperto in un’esplosione di suoni, colori ed energia, per una nuova tappa di “InTeatroAperto” 2025, la stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi.

Sul palco, Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso) hanno infiammato la platea sin dalle prime note, alternando precisione tecnica e carisma da veri frontman del pop italiano. Successo dopo successo, da Italodisco a Tu con chi fai l’amore, da Cabriolet Panorama a Karma, fino a Un ragazzo una ragazza e al nuovissimo tormentone Pronto come va, il pubblico ha cantato senza sosta, trasformando ogni brano in un coro collettivo.

L’atmosfera è stata resa ancora più magica dalle luci e dalle proiezioni che hanno esaltato ogni momento dello show, trasformando la serata in una vera festa intergenerazionale.

“Serate come questa dimostrano come la musica dal vivo possa diventare un linguaggio universale che unisce generazioni e accende emozioni – sottolineano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – Il nostro obiettivo è offrire eventi che restino nel cuore e che valorizzino il territorio, rendendolo meta privilegiata per esperienze culturali di qualità”.

I The Kolors si confermano una delle band italiane più amate e coinvolgenti, capaci di coniugare un sound dal respiro internazionale con una straordinaria sintonia con il pubblico.

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi prosegue con un cartellone ricco di appuntamenti di prestigio, sostenuta dal patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell’on. Ignazio Abbate, del Libero Consorzio di Ragusa e dal contributo di numerosi sponsor privati.

Tra i prossimi attesi protagonisti: Cristiano De André, Fiorella Mannoia e un emozionante omaggio in musica a Ennio Morricone. foto gallery a cura di Valentina Di Rosa e Stefano Bottone

