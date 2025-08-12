Marina di Modica: giovani in prima linea per salvare la spiaggia dopo la Notte di San Lorenzo

Lunedì 11 agosto, Marina di Modica è stata teatro di un’iniziativa che ha acceso i riflettori sul rispetto dell’ambiente e sulla responsabilità collettiva. Nell’ambito del progetto Voglio Dire, un gruppo di giovani ha scelto di mostrare la dura realtà che segue la celebre Notte di San Lorenzo, quando l’arenile si trasforma in una discarica a cielo aperto. Invece di intervenire subito con le pulizie, una porzione di spiaggia è stata lasciata volutamente nello stato in cui si trovava, tra rifiuti abbandonati e segni di incuria. Un colpo d’occhio forte, pensato per scuotere le coscienze e far riflettere su quanto poco si fa per proteggere un patrimonio naturale prezioso.

Sensibilizzazione ambientale a Marina di Modica

“Abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso – afferma William Bonomo, animatore del progetto – un incontro di sensibilizzazione ambientale. Noi giovani ci siamo riuniti per far riflettere su quanto accade dopo la Notte di San Lorenzo. Abbiamo voluto sensibilizzare, anche se quello che si trovava in spiaggia l’indomani era molto di più. L’obiettivo è far capire e cercare di evitare di deturpare la nostra spiaggia”.

Accanto a loro, l’assessore all’Ecologia e Politiche Giovanili, Samuele Cannizzaro, ha ribadito l’importanza di questa azione simbolica. L’iniziativa ha raccolto anche il sostegno di Dario Modica, Direttore dell’Ecologia Comunale, che ha evidenziato l’energia positiva dei giovani partecipanti, pronti a collaborare con gli operatori ecologici per mantenere pulito il litorale. Questo momento non è solo un atto di denuncia, ma l’inizio di un percorso di educazione e partecipazione, in cui la comunità giovanile di Modica si fa protagonista di un cambiamento concreto.

Il progetto Voglio Dire coinvolge i giovani

Il progetto Voglio Dire, sostenuto dalla Regione Siciliana e dal Dipartimento Politiche Giovanili, si conferma così una risposta efficace a un problema che coinvolge tutti: il futuro della nostra spiaggia dipende dal rispetto che sapremo garantirle, anche dopo le notti di festa. Un messaggio chiaro: la bellezza del mare va protetta, ogni giorno, con piccoli gesti che fanno la differenza.

Screenshot

