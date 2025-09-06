Marina di Modica accende i riflettori sul gusto: al via Sicily Food Vibes per “Sicilia Regione Gastronomica Europea 2025”

Piazza Mediterraneo a Marina di Modica si è trasformata ieri sera in una grande vetrina del gusto con l’inaugurazione di Sicily Food Vibes, la tappa modicana dell’evento itinerante che celebra la Sicilia Regione Gastronomica Europea 2025. Un intero weekend dedicato ai sapori e alle eccellenze dell’isola, con laboratori, cooking show, masterclass e pastry experience che vedono protagonisti chef e maestri pasticceri siciliani.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, con il contributo organizzativo del Comune di Modica e in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Siciliani (URCS) e l’Associazione Cuochi Iblei.

«Prosegue con successo il nostro tour gastronomico attraverso l’Isola – ha dichiarato l’assessore regionale Salvatore Barbagallo – un’esperienza che lega cibo e paesaggio e che sta raccogliendo ovunque grande apprezzamento». Per il sindaco Maria Monisteri Caschetto, invece, l’evento è anche una strategia di promozione turistica: «La destagionalizzazione passa attraverso l’eccellenza. Marina di Modica, con il binomio cibo-mare, è la location ideale per valorizzare i nostri territori in un momento che va oltre il clou della stagione estiva».

L’apertura di venerdì

La prima serata ha visto il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e regionali, seguito da un ricco programma di showcooking: lo chef Claudio Fidone con il “Trancio di porchetta al profumo di carrubba”, il pastry chef Andrea Giannone con la cheesecake rivisitata “Bedda Sicilia”, e ancora Federico Di Rosa con i suoi “Sfizi golosi” a base di cioccolato di Modica IGP. Sul palco anche gli chef Giovanni Dragonetti e Graziano Barone, protagonisti con piatti che hanno unito tradizione e tecnica raffinata.

Il programma di oggi, sabato 6 settembre

La giornata prosegue con laboratori e masterclass che spaziano dal dolce al salato:

Pastry lab con Antonio Pitino sui “Fruttini di riposto” alla mandorla, limone e carruba.

con sui “Fruttini di riposto” alla mandorla, limone e carruba. Masterclass di Matteo Barone sul gelato alla carruba e Arancia Rossa IGP.

di sul gelato alla carruba e Arancia Rossa IGP. Concetto Cicero e Andrea Giannone proporranno la “Perla di Modica”, con frolla alla carruba, cremoso alla mpanatigghia e glassa croccante al cioccolato.

e proporranno la “Perla di Modica”, con frolla alla carruba, cremoso alla mpanatigghia e glassa croccante al cioccolato. Gran finale di serata con Rita Russotto ed Enrico Russino, autori di un’omelette d’autore che unisce mare, terra e spezie.

Domenica 7 settembre, il gran finale

Attesissimo lo showcooking conclusivo dello chef Lorenzo Ruta (Ristorante Ruta), che presenterà un piatto ispirato al Mediterraneo: “Pomodoro, mix di spezie con cefalo marinato e salsa ponzu agli agrumi, accompagnato da insalatina di erbe spontanee”. Una creazione che sintetizza lo spirito dell’evento: innovare restando ancorati alle radici della tradizione siciliana.

Turismo ed eccellenze

Per il sindaco Maria Monisteri Caschetto e l’assessore al Turismo Tino Antoci, l’appuntamento rappresenta un investimento che guarda oltre il singolo weekend: «Questo evento – sottolineano – assume un significato che va ben al di là dei tre giorni. È un’occasione per fare di Marina di Modica il cuore di un progetto di promozione turistica legato al binomio mare-cibo e per rafforzare la strategia di destagionalizzazione della nostra città».

