Maria Vittoria Longhitano, la prima donna vescovo d'Italia è siciliana. La sua è la chiesa episcopale - Ragusa Oggi

Maria Vittoria Longhitano, la prima donna vescovo d’Italia è siciliana. La sua è la chiesa episcopale

Maria Vittoria Longhitano ha 46 anni ed è la prima donna vescovo in Italia. E’ tornata in Sicilia e sarà ordinata a Catania il 29 maggio. Originaria di Enna, la sua chiesa è quella episcopale, ramo della famiglia anglicana con lo sguardo rivolto al cattolicesimo. Non obbliga al celibato. Infatti Maria Vittoria è sposata, è madre di una bimba di 5 anni.

E’ stata la prima donna sacerdote della chiesa d’Inghilterra in Italia, nel 2010, la prima a celebrare nozze religiose gay e la prima vicaria episcopale per le comunità di lingua italiana.

Riporta così Repubblica. “Penso a quello che dice il Signore: “gli ultimi saranno i primi”. Così mi sento. Io che da bambina ho sempre immaginato la mia vita esclusa dall’altare e dai sacramenti. “Gesù non vuole chierichetti o preti femmine”. Mi diceva il parroco. Sono nata nella chiesa di Roma dove questo è normale: ci pensa che, nel 2021, non esistono neppure donne diacone?”