Maria Monisteri: “Modica è pura emozione e sarei felice di rappresentarla”

“Vivo l’emozione di essere Modicana; vivo l’emozione di poterla rappresentare”. Maria Monisteri, domani sera alle 20, chiuderà la sua campagna elettorale in piazza Matteotti. E’ il comizio che saluta settimane di condivisione con la Città e con i Modicani, che si sono espresse in un programma fatto di partecipazione, di proposte e di linee di soluzione. Un percorso evolutivo nell’amministrazione della Città. Ma è l’afflato con Modica, la cifra marcata di Maria Monisteri. “Avverto un grande senso di responsabilità ed è su questo senso di responsabilità che baserò ogni nostra azione ed ogni iniziativa. Da quando ho iniziato la mia esperienza amministrativa, ho condiviso con Modica collaborazione ed amicizia, fonti di arricchimento non solo come amministratore ma anche, e soprattutto, come persona”.

“C’è un concetto che mi sta a cuore: la Squadra. Non è un concetto astratto ma è un modo di essere e di vivere. Di lavorare. Squadra con chi mi sta a fianco, squadra con 96 straordinari interpreti del nostro progetto che sono i 96 candidati delle quattro liste e squadra con la Città, con i Modicani. E’ un dato caratterizzante del mio pensare e del mio agire. Dedicare tempo per la Città, significa regalare a me stessa il gusto ed il piacere di rappresentare Modica”.



“Quando dico ‘prendersi cura’, intendo proprio la voglia di accudire la nostra Città. Ho ricevuti tanti attestati di stima, tanta condivisione di idee e nella voglia di fare. E sono state proprio le parole della Gente, dei Modicani, a fare in modo che neppure per un attimo mi potessi scoraggiare. Sono stati giorni vissuti con il sorriso e in serenità. Sorriso e serenità che aumentano giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto”.

“Farò per Modica quello che i Modicani, in maniera garbata come loro, mio e nostro stile, mi chiederanno”