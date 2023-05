Maria Monisteri: “Domenica, ho raccontato la Città di cui ci prenderemo cura”

Parla la candidata sindaco dopo la presentazione delle quattro liste e dei novantasei candidati al Consiglio Comunale che la sostengono. Intanto venerdì 12 maggio, a Roma, alle 10.30 nella sala convegni del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, la cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2023 per le spiagge e il mare di Modica

“Due giorni dopo un evento che ha avuto un grande impatto nel mio percorso, come la festa di domenica scorsa al Giardi della Contea, sento ancora forte l’emozione, la condivisione, l’afflato con le tantissime persone che hanno voluto essere con noi in quella che è la pietra miliare della campagna elettorale. Abbiamo segnato, insieme, il passo più marcato verso il 28 e 29 maggio. Con me, i quattro assessori che ho designato -Saro Viola, Giorgio Belluardo, Tino Antoci, Chiara Facello- persone verso cui va ogni attimo della mia fiducia, scelte per la competenza, senza influenze correntizie o imposizioni partitiche come avviene altrove o in altri comuni”.



“Con me, c’erano i novantasei candidati delle quattro liste -DC, Modica al Centro, Prendiamoci cura di Modica e Siamo Modica- con cui condividiamo un progetto unico: LA NOSTRA CITTA’. Una Città che include e che sia a misura di ognuno dei Modicani, come ho detto; che sia una Comunità di persone, un punto di riferimento per le nuove generazioni a cominciare da una grande attenzione per la scuola. Modica sa respirare e trasmettere arte e cultura, a chi viene a visitarla. E lo continuerà a fare, attraverso una promozione attenta e che valorizzi progetti che la possano ancora di più affermare come punto di riferimento in Sicilia, in Italia e oltre”.



“La Modica che abbiamo in mente, vuole continuare ad essere una Città pulita; e tale vogliamo mantenerla, migliorando ancora i risultati eccellenti che abbiamo ottenuti. Una Città dove muoversi sia possibile in modo sostenibile tra ‘ciclabili’, pedonali e progetti già in cantiere di pregio che eleveranno la qualità della vita quotidiana. E’ la Modica di cui ho parlato domenica scorsa; quella Città che sa rigenerarsi, che ascolto per mettere nero su bianco ogni idea che la migliori ancora, su un solco iniziato a tracciare 10 anni fa e che hop contribuito nell’ultimo lustro a fortificare. Sempre ragionando ‘di squadra’”

“Modica, e domenica l’ho detto più volte, deve essere CITTA DA VIVERE. Una città dove bene si vive, è anche un luogo bello da scoprire e vedere. Con le nostre tradizioni, con quel valore assoluto, il nostro brand, il prezioso gioiello che deve tronare ad essere comune e condiviso: il CIOCCOLATO. Modica, dove fare sport; dove artigianato e rivitalizzazione del centro storico, siano argomenti per puntare oltre. Attraverso idee sempre condivise e possibili. Perché stiamo disegnando una Modica per i prossimi 10 anni, ambiziosa. Ma responsabile. Domenica scorsa, sono stata chiara: Non è una contraddizione in termini parlare di ambizione e responsabilità. E’ un cifra che mi caratterizza. Una cifra che è stella polare del mandato che voglio condividere con la nostra Città. E’ possibile osservando e rispettando ciò che ci è stato detto di osservare e rispettare”.



“Oggi poi, è enorme la soddisfazione per la notizia che anche per questo 2023 sul nostro litorale, sventolerà la Bandiera Blu. E anche per questo, non posso che ringraziare la nostra commissario, Domenica Ficano, che ha lavorato perché quel fregio di bellezza che certifica qualità e servizi di eccellenza del nostro mare e delle nostre spiagge, non si perdesse. La nostra amministrazione, era riuscita a portare a casa quel risultato e la conferma di quest’anno mi dà gioia. Sarà consegnata al CNR di Roma, venerdì 12 maggio alle 10.30. E’ la conferma che il nostro, è un percorso che continua…”