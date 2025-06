Maria Concetta e Angelo da Scicli a Temptation Island: fedeltà sotto osservazione… con lo scotch

L’estate 2025 si preannuncia bollente, e non solo per le temperature. A scaldare gli animi sarà anche la nuova edizione di Temptation Island, in partenza su Canale 5 giovedì 3 luglio, con una coppia sciclitana pronta a mettersi in gioco davanti a tutta Italia. Protagonisti dell’avventura televisiva sono Maria Concetta Schembri, 37 anni, babysitter, e Angelo Scarpata, 33 anni, cartongessista. A candidare la coppia è stata proprio lei, Maria Concetta, intenzionata a scoprire quanto il compagno sia davvero coinvolto nella loro relazione. E per testarlo, ha messo in campo anche… un metodo investigativo tutto suo.

