Mareggiate devastano la provinciale Pozzallo–Marza: al via i lavori urgenti per riaprire la strada

Dopo mesi di criticità causate dalle violente mareggiate che hanno colpito il litorale della Sicilia sudorientale, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha disposto l’avvio dei lavori di somma urgenza per il ripristino parziale della transitabilità della Strada Provinciale 67 Pozzallo Marza, nel tratto compreso tra il chilometro 7+430 e il chilometro 7+830.

L’intervento si rende necessario per mettere in sicurezza uno dei collegamenti viari più importanti della fascia costiera iblea, gravemente danneggiato dalle mareggiate che negli ultimi mesi hanno interessato il tratto di costa tra Pozzallo e Marza.

I danni alla provinciale sono stati provocati dalle eccezionali mareggiate legate al Ciclone Harry, che tra il 19 e il 21 gennaio 2026 ha colpito duramente la costa orientale siciliana. Le forti onde hanno generato un intenso fenomeno di erosione marina, compromettendo la mantellata di protezione della sede stradale e provocando cedimenti della sovrastruttura della carreggiata e delle opere accessorie come cordoli, cunette e banchine.

La situazione è ulteriormente peggiorata a seguito delle nuove mareggiate registrate nei giorni 1 e 13 febbraio 2026. In particolare il tratto compreso tra il km 7+430 e il km 7+830 ha subito i danni più gravi, con la completa erosione del sistema dunale che fino ad oggi proteggeva la strada dall’azione del mare.

Nelle settimane successive agli eventi meteorologici l’amministrazione provinciale è intervenuta con operazioni urgenti di sgombero dei detriti e con una prima messa in sicurezza provvisoria della sede stradale. I sopralluoghi tecnici hanno però evidenziato problemi strutturali più estesi, con cedimenti della mantellata di protezione, del sottofondo stradale e di alcune opere di drenaggio.

Particolare attenzione dovrà essere prestata durante i lavori anche alla presenza di infrastrutture tecnologiche collocate lungo la provinciale, tra cui linee di fibra ottica e reti elettriche, che richiederanno specifiche precauzioni nelle operazioni di ripristino.

Il progetto di somma urgenza prevede il recupero strutturale del tratto compromesso attraverso la ricostruzione della scarpata erosa, la realizzazione di una nuova mantellata di protezione del solido stradale e il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Saranno inoltre ripristinate le cunette per il corretto deflusso delle acque, la segnaletica orizzontale e le barriere di sicurezza stradale.

L’intervento ha un importo complessivo stimato di 600 mila euro, di cui 500 mila destinati ai lavori e 100 mila euro per spese tecniche, IVA, smaltimento dei materiali e imprevisti. L’obiettivo è ripristinare il solido stradale danneggiato dalle mareggiate e consentire la riapertura al traffico in sicurezza, prevenendo ulteriori cedimenti e possibili estensioni della chiusura della provinciale.

Responsabile unico del procedimento è il geom. Vincenzo Ottaviano, mentre la direzione dei lavori è affidata al geom. Francesco Occhipinti. Gli interventi saranno eseguiti dall’impresa Impresa Amato Mario, con l’obiettivo di restituire in tempi brevi alla comunità un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e per l’economia della costa sud della provincia di Ragusa.

