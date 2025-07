Mare senza frontiere, quando in spiaggia si abbattono le barriere: oltre 200 utenti in un mese

Una spiaggia che accoglie tutti, senza limiti né confini. È questa la missione di “Mare senza frontiere”, il progetto promosso dall’ASP di Ragusa in collaborazione con i Comuni della provincia, che anche quest’anno garantisce l’accesso al mare alle persone con disabilità in 11 località del litorale ibleo.

Questa mattina, nella postazione di Piazza Mediterraneo a Marina di Modica, si è tenuta una visita istituzionale.

Due turni al giorno per garantire il mare a tutti

La postazione di Marina di Modica, come le altre attive nel territorio, offre assistenza gratuita ogni giorno in due turni (10:30–12:30 e 16:30–18:30) grazie alla presenza di operatori socio-sanitari qualificati. Il servizio è pensato per persone con disabilità motorie, sensoriali o intellettive, che qui trovano supporto per vivere la spiaggia in sicurezza e serenità.

Il progetto, giunto ormai alla settima edizione, è attivo fino al 31 agosto e rappresenta un esempio concreto di alleanza tra istituzioni, territorio e comunità.

Numeri in crescita, domanda reale

I dati raccolti parlano chiaro: dal 1° luglio a oggi sono stati 203 gli utenti serviti, per un totale di 780 interventi. Nel 2024, gli utenti erano stati 356 (+36,4% rispetto al 2023), con 1.829 interventi totali (+54,48%). Numeri che confermano il valore sociale del progetto e la sua necessità.

Undici spiagge accessibili da Acate a Scoglitti

Oltre alla sede di Marina di Modica, il servizio è attivo anche a: Acate (Marina di Acate – c/o Guardia Medica), Ispica (Santa Maria del Focallo – Lido Otello), Pozzallo (Lido U Calandra e Lido Enrique), Ragusa (Marina di Ragusa – Piazza Torre), Santa Croce Camerina (Punta Secca e Casuzze), Scicli (Donnalucata e Sampieri), Vittoria (Scoglitti – Spiaggia 15).

