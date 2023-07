Mare mosso e bandiere rosse: litorale a Marina di Ragusa spazzato dal vento

Attività di prevenzione del personale sia della Protezione civile comunale di Ragusa nelle postazioni della Dogana e di Punta Braccetto, sia di quello in servizio presso gli stabilimenti balneari di Marina di Ragusa.

SOLO IERI L’ANNEGAMENTO DI UN GIOVANE

Bandiera rossa per il mare agitato e gli addetti e le addette al salvataggio, in movimento lungo il litorale, fischietto alla mano, per dissuadere i bagnanti dall’alllontanarsi troppo dalla riva. È di ieri l’annegamento del 35enne di origine tunisina nelle acque antistanti la cosiddetta ‘area fitness’. Oggi al momento in cui si scrive, non sarebbe stato effettuato alcun intervento di salvataggio, solo tanta prevenzione.