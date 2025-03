Maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione aggravata: giovane nei guai a Vittoria

Maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione aggravata. Sono questi i reati contestati a un giovane vittoriese di 25 anni, S.K., che è stato allontanato dalla casa della famiglia in cui risiedeva e a cui è stato applicato il braccialetto elettronico, su disposizione della Procura della Repubblica.

L’operazione, effettuata dai carabinieri, avrebbe accertato dinamiche familiari ritenute allarmanti. In particolare, sarebbero state accertate minacce e pressioni del figlio nei confronti del denunciante, fatti che hanno indotto i carabinieri a segnalare gli elementi raccolti alla competente Autorità giudiziaria.

Dopo aver valutato la gravità del quadro indiziario, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare a tutela della vittima.



L’esecuzione del provvedimento



Individuato tempestivamente dai carabinieri, il giovane è stato condotto in caserma per l’identificazione e la notifica del provvedimento giudiziario, che impone il suo allontanamento dall’abitazione e la sorveglianza elettronica.

