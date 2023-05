Maltempo, si mettono in sicurezza le zone rurali di Chiaramonte. FOTO E VIDEO

Il forte vento non risparmia le zone rurali di Chiaramonte. Il bacino ipparino risulta essere quello maggiormente colpito, ma si registrano problemi anche nelle zone rurali della cittadina montana. Il sindaco Mario Cutello e gli uomini della Protezione Civile “Gruppo Alfa”, stanno intervenendo, in particolare, sulla 514 lungo la strada che porta alle scuole di Piano dell’Acqua.

ALBERI CADUTI, SI METTONO IN SICUREZZA LE STRADE RURALI

In particolare, si sta effettuando la rimozione di alberi caduti e di pali della luce pericolanti. Un altro intervento è in itinere a Roccazzo, sulla Sp 5 Vittoria-Cannamelito-Pantaleo. Anche qui, le forti raffiche di vento, stanno causando problemi alla viabilità delle strade secondarie. Gli interventi sono tutt’ora in corso.

Inoltre, si segnano anche difficoltà a raggiungere l’aeroporto di Comiso: un autobus ha dovuto deviare per alcune strade secondarie in quanto la viabilità non risultava essere sicura.