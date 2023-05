Maltempo: ragusano imprigionato da palo elettrico in tensione caduto sulla sua auto

Il maltempo sta colpendo duramente la provincia di Ragusa, in Sicilia, causando forti venti che stanno provocando diversi danni. I Vigili del Fuoco sono impegnati in centinaia di interventi di soccorso per rimuovere strutture pericolanti, alberi spezzati, linee telefoniche ed elettriche danneggiate, tettoie divelte, causati dal forte vento che ha interessato la provincia iblea da ieri pomeriggio. Solo ieri sera sono stati effettuati una ottantina di interventi, ma il lavoro dei soccorritori è ancora in corso.

Tra i tanti interventi di soccorso, uno in particolare è stato quello di una persona soccorsa dopo che una linea elettrica in tensione è caduta sulla sua auto, in contrada Salamonello, a Ragusa. In questi casi, è fondamentale agire tempestivamente e con la massima prudenza per evitare il rischio di incidenti o lesioni alle persone.

Il soccorso alla persona in auto in caso di caduta di linee elettriche è un’operazione delicata e pericolosa che richiede l’intervento di personale altamente specializzato come i Vigili del Fuoco. In questi casi,è importante seguire alcune semplici regole di comportamento per evitare il rischio di incidenti.

In primo luogo, se si è coinvolti in un incidente di questo genere, è fondamentale rimanere calmi e cercare di evitare il contatto con il veicolo. Bisogna, infatti, evitare di toccare la carrozzeria dell’auto o di avvicinarsi troppo alla zona in cui è caduta la linea elettrica, poiché questa potrebbe ancora essere sotto tensione.

In caso di caduta di una linea elettrica sulla propria auto, è fondamentale chiamare immediatamente i soccorsi e attendere il loro arrivo, cercando di rimanere all’interno del veicolo. Se si deve abbandonare l’auto, è importante farlo solo se si è sicuri di non essere in contatto con la linea elettrica.

Il soccorso alla persona in auto in caso di caduta di linee elettriche è un’operazione delicata che richiede l’intervento di personale altamente specializzato. I Vigili del Fuoco, infatti, sono in grado di intervenire in modo tempestivo e sicuro, utilizzando attrezzature speciali per rimuovere la linea elettrica e soccorrere la persona in sicurezza. foto di repertorio