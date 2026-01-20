Maltempo nel Ragusano, blackout all’ospedale di Vittoria: attivate le procedure di emergenza

Il maltempo che da ore sta interessando la provincia di Ragusa ha causato un guasto alla cabina elettrica che alimenta l’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, generando momenti di apprensione ma senza conseguenze per l’assistenza sanitaria essenziale.

Il disservizio, provocato dalle avverse condizioni meteorologiche, ha reso necessario l’immediato intervento della direzione sanitaria, che ha attivato le procedure di sicurezza previste per questo tipo di emergenze. Grazie ai sistemi di supporto e ai protocolli attivati tempestivamente, è stata garantita la piena operatività dei servizi di emergenza-urgenza, evitando ripercussioni sui pazienti più critici.

Pronto soccorso, area emergenziale e reparti sensibili hanno continuato a funzionare regolarmente, assicurando la continuità delle cure e la sicurezza dei degenti. La direzione del presidio ha rassicurato cittadini e utenti, sottolineando come la situazione sia stata gestita senza alcun rischio per l’incolumità delle persone.

Diversa, invece, la gestione dell’attività diagnostica programmata. Per ridurre i disagi all’utenza e garantire comunque l’erogazione delle prestazioni sanitarie, il direttore del presidio ospedaliero ha disposto il temporaneo appoggio agli ospedali di Ragusa e Modica, dove saranno dirottati esami e accertamenti non urgenti fino al completo ripristino del servizio elettrico.

I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto e riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. L’episodio evidenzia ancora una volta l’impatto del maltempo sulle infrastrutture strategiche del territorio, ma anche la capacità di risposta del sistema sanitario locale in situazioni di emergenza.

© Riproduzione riservata