Maltempo in Sicilia, allerta gialla per temporali: avviso della Protezione civile fino a mezzanotte

Nuova allerta meteo in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di oggi, venerdì 16 gennaio. Le condizioni di instabilità interesseranno diverse aree dell’Isola, con particolare attenzione ai fenomeni temporaleschi che potrebbero causare disagi alla circolazione e criticità localizzate.

L’allerta gialla riguarda la città di Palermo e le province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, territori già esposti a possibili accumuli di pioggia intensi in brevi lassi di tempo. La Protezione civile invita alla prudenza, soprattutto nelle zone soggette ad allagamenti, frane e smottamenti.

Rischio idrogeologico e idraulico: massima attenzione nelle aree più vulnerabili

L’avviso segnala la possibilità di rovesci e temporali che potrebbero determinare un rapido innalzamento dei livelli idrici nei corsi d’acqua minori e problemi di deflusso nelle aree urbane. Particolare attenzione è richiesta lungo le arterie stradali, nei sottopassi e nelle zone costiere e collinari, dove il rischio idrogeologico può manifestarsi con maggiore rapidità.

Le autorità raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e di adottare comportamenti responsabili, seguendo gli aggiornamenti ufficiali diramati dalla Protezione civile e dagli enti locali.

Monitoraggio costante fino alla fine dell’allerta

La situazione resta sotto costante monitoraggio da parte della Protezione civile regionale, che potrà aggiornare il livello di allerta in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. L’invito è a mantenere alta l’attenzione fino alla conclusione dell’avviso, prevista per la mezzanotte di oggi.

