Maltempo e danni: fondi per la Sicilia per gli eventi che si sono verificati fra il 2021 e il 2022

La delibera del Consiglio dei Ministri, datata 28 dicembre, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Questa delibera riguarda un ulteriore stanziamento di fondi finalizzato alla realizzazione di interventi in risposta agli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati in diverse date nei territori delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

I GIORNI INTERESSATI

Gli eventi si sono verificati nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, così come nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e infine dal 7 al 12 gennaio 2022. Inoltre, vengono menzionati specificamente i territori dei Comuni di Cattolica Eraclea (Provincia di Agrigento), di Longi e Montagnareale (Provincia di Messina), di Campofelice di Roccella, Cinisi, Petralia Sottana e Polizzi Generosa (Provincia di Palermo) e di Calatafimi Segesta (Provincia di Trapani) interessati da eventi meteorologici eccezionali.