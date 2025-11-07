Maltempo a Ragusa: via Archimede si allaga ancora, nonostante i lavori svolti. VIDEO

Maltempo in provincia: strade allagate a Vittoria e nuove criticità a Ragusa città.

Una forte ondata di pioggia ha colpito questa mattina la provincia di Ragusa, provocando disagi e rischi in più zone del territorio. Le precipitazioni intense, concentrate in poche ore, hanno messo in difficoltà la viabilità urbana, la circolazione e i sistemi di drenaggio delle città. In particolare, la città di Ragusa e il comune di Vittoria sono stati tra i più colpiti.

Ragusa città: via Archimede bassa e il ritorno dell’acqua

A Ragusa è tornata ad allagarsi la parte bassa di via Archimede, zona già soggetta in passato a simili eventi e sulla quale erano stati eseguiti recentemente interventi per evitare questo tipo di criticità. Eppure, questa volta l’acqua è salita rapidamente, ha superato i marciapiedi e ha messo a rischio l’ingresso dei negozi della zona.

Ciò che rende la situazione ancora più grave è il fatto che quel tratto era stato “protetto” da lavori che avrebbero dovuto ridurre notevolmente l’impatto della pioggia. Nonostante ciò, l’intensità della precipitazione ha superato le difese previste.

Restano le problematiche sullo smaltimento dell’acqua piovana in via Archimede: le strade si sono trasformate in corsi d’acqua, i passanti e gli automobilisti hanno dovuto prestare massima attenzione e in alcuni casi evitare passaggi rischiosi.

Vittoria: auto sommerse e Vigili del Fuoco in azione

Anche a Vittoria la pioggia è caduta con violenza e rapidità. In diverse vie della città gli autoveicoli sono rimasti bloccati dall’acqua che saliva fino ai livelli degli sportelli o oltre, rendendo impossibile la circolazione. Le squadre operative del comando dei Vigili del Fuoco hanno ricevuto numerose richieste di intervento: auto in panne, infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni, allagamenti di scantinati. Tre squadre hanno operato in area Vittoria, mentre una è intervenuta nel comprensorio di Ragusa. L’elevata quantità d’acqua caduta in breve tempo ha messo in evidenza la fragilità del sistema di smaltimento urbano sotto forti carichi d’acqua.

Cause, effetti e riflessioni

La precipitazione eccezionale ha fatto emergere due aspetti critici: uno legato alla forza del temporale – un’intensità che ha sorpreso – e l’altro alle infrastrutture che, pur rinnovate o potenziate, non sono riuscite a prevenire del tutto l’allagamento. Nel caso di via Archimede, i lavori previsti per dissipare l’acqua sembravano una risposta adeguata, ma la prova di oggi ne evidenzia limiti o condizioni che vanno riesaminate.



Previsioni per oggi pomeriggio e fine settimana

Secondo le ultime indicazioni meteorologiche, nel resto della giornata sono attesi ancora rovesci sparsi e possibili temporali residui, in particolare nelle zone interne e pedemontane della provincia di Ragusa. Per il fine settimana la tendenza vede un graduale miglioramento: le condizioni dovrebbero stabilizzarsi con meno precipitazioni, ma non è escluso che si verifichino ancora acquazzoni isolati. Le autorità consigliano comunque prudenza, in particolare per chi si sposta in aree urbane soggette a rapido accumulo d’acqua.

Cosa fare adesso

La protezione civile e i vigili del fuoco invitano cittadini e automobilisti a evitare transiti in strade allagate, a non sostare in zone soggette a raccolta d’acqua e a segnalare tempestivamente eventuali criticità. È fondamentale prestare attenzione ai canali di scolo, alle caditoie e alle condizioni delle abitazioni a piano terra, soprattutto in tratti urbani storicamente vulnerabili.

