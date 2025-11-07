Mattinata dedicata alla prevenzione negli uffici della Prefettura di Ragusa, dove una squadra sanitaria ha somministrato il vaccino antinfluenzale ai dipendenti degli enti locali. L’iniziativa, promossa in sinergia con l’Azienda Sanitaria Provinciale e sostenuta dal prefetto Giuseppe Ranieri, ha permesso a circa trenta lavoratori di ricevere la vaccinazione direttamente sul luogo di lavoro, a margine […]
Allagamenti e paura a Vittoria: l’acqua invade le strade, automobilisti soccorsi
07 Nov 2025 12:22
Un intenso e rapido temporale ha colpito oggi la provincia di Ragusa, con effetti particolarmente drammatici nelle aree di Vittoria e Gela, dove l’acqua è caduta in abbondanza e ha causato disagi e situazioni critiche sulla viabilità urbana.
Situazione a Vittoria
A Vittoria la pioggia torrenziale ha sorpreso cittadini e automobilisti: in diversi tratti delle strade si è creata acqua stagnante in pochissimo tempo, fino a raggiungere un’altezza tale da bloccare autoveicoli. L’intervento tempestivo degli operatori del comando dei Vigili del Fuoco è stato necessario per mettere in sicurezza alcuni veicoli rimasti in panne e assistere i conducenti in difficoltà. Le carreggiate nei tratti più bassi della città sono diventate quasi fiumi d’acqua, mentre sul lato dei quartieri più esposti al deflusso delle acque è stato osservato un rapido aumento della portata idrica.
Le segnalazioni riguardano in particolare zone in prossimità dei canali di scolo e delle caditoie che, già sotto pressione per via del terreno saturo, non sono riuscite a gestire il volume d’acqua. La forte turbina piovosa, accompagnata da vento e scrosci intermittenti, ha creato un’improvvisa emergenza.
Gela e dintorni
Anche nella zona di Gela si sono registrate precipitazioni notevoli, con analoghe condizioni di strade allagate e rallentamenti al traffico. La combinazione tra il maltempo, la morfologia del suolo e il sistema di deflusso ha portato alla formazione di veri e propri “bacini temporanei” d’acqua sulla carreggiata.
Meteo e previsioni
Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni indicavano un peggioramento con piogge e rovesci, in particolare nella zona di Vittoria: per la città oggi erano previsti temporali e pioggia intensa. Le previsioni per il pomeriggio e il fine settimana segnalano una situazione variabile: dopo la fase più intensa del maltempo, è atteso un graduale miglioramento, ma non si escludono ancora rovesci sparsi o instabilità nelle ore pomeridiane. Per la provincia di Ragusa, invece, il pomeriggio si profila con cieli in prevalenza poco nuvolosi o nuvolosi, ma senza fenomeni intensi e con precipitazioni previste molto limitate.
Raccomandazioni per la popolazione
Autorità e protezione civile raccomandano la massima prudenza: evitare di transitare in strade allagate o in punti soggetti a rapido accumulo d’acqua, usare mezzi con cautela e, se possibile, evitare spostamenti non necessari fino al miglioramento delle condizioni. Si invita inoltre a segnalare eventuali situazioni critiche (allagamenti, ostacoli, cadute d’acqua) ai numeri di emergenza e a rispettare le indicazioni delle forze dell’ordine. Ricerca fotografica di Franco Assenza.
