Allagamenti e paura a Vittoria: l’acqua invade le strade, automobilisti soccorsi

Un intenso e rapido temporale ha colpito oggi la provincia di Ragusa, con effetti particolarmente drammatici nelle aree di Vittoria e Gela, dove l’acqua è caduta in abbondanza e ha causato disagi e situazioni critiche sulla viabilità urbana.

Situazione a Vittoria

A Vittoria la pioggia torrenziale ha sorpreso cittadini e automobilisti: in diversi tratti delle strade si è creata acqua stagnante in pochissimo tempo, fino a raggiungere un’altezza tale da bloccare autoveicoli. L’intervento tempestivo degli operatori del comando dei Vigili del Fuoco è stato necessario per mettere in sicurezza alcuni veicoli rimasti in panne e assistere i conducenti in difficoltà. Le carreggiate nei tratti più bassi della città sono diventate quasi fiumi d’acqua, mentre sul lato dei quartieri più esposti al deflusso delle acque è stato osservato un rapido aumento della portata idrica.

Le segnalazioni riguardano in particolare zone in prossimità dei canali di scolo e delle caditoie che, già sotto pressione per via del terreno saturo, non sono riuscite a gestire il volume d’acqua. La forte turbina piovosa, accompagnata da vento e scrosci intermittenti, ha creato un’improvvisa emergenza.

Gela e dintorni

Anche nella zona di Gela si sono registrate precipitazioni notevoli, con analoghe condizioni di strade allagate e rallentamenti al traffico. La combinazione tra il maltempo, la morfologia del suolo e il sistema di deflusso ha portato alla formazione di veri e propri “bacini temporanei” d’acqua sulla carreggiata.

Meteo e previsioni

Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni indicavano un peggioramento con piogge e rovesci, in particolare nella zona di Vittoria: per la città oggi erano previsti temporali e pioggia intensa. Le previsioni per il pomeriggio e il fine settimana segnalano una situazione variabile: dopo la fase più intensa del maltempo, è atteso un graduale miglioramento, ma non si escludono ancora rovesci sparsi o instabilità nelle ore pomeridiane. Per la provincia di Ragusa, invece, il pomeriggio si profila con cieli in prevalenza poco nuvolosi o nuvolosi, ma senza fenomeni intensi e con precipitazioni previste molto limitate.

Raccomandazioni per la popolazione

Autorità e protezione civile raccomandano la massima prudenza: evitare di transitare in strade allagate o in punti soggetti a rapido accumulo d’acqua, usare mezzi con cautela e, se possibile, evitare spostamenti non necessari fino al miglioramento delle condizioni. Si invita inoltre a segnalare eventuali situazioni critiche (allagamenti, ostacoli, cadute d’acqua) ai numeri di emergenza e a rispettare le indicazioni delle forze dell’ordine. Ricerca fotografica di Franco Assenza.

