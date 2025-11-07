Mattinata dedicata alla prevenzione negli uffici della Prefettura di Ragusa, dove una squadra sanitaria ha somministrato il vaccino antinfluenzale ai dipendenti degli enti locali. L’iniziativa, promossa in sinergia con l’Azienda Sanitaria Provinciale e sostenuta dal prefetto Giuseppe Ranieri, ha permesso a circa trenta lavoratori di ricevere la vaccinazione direttamente sul luogo di lavoro, a margine […]
Ragusa, violento temporale questa mattina: pioggia torrenziale e disagi alla circolazione
07 Nov 2025 12:02
Un violento temporale ha colpito Ragusa nella mattinata di oggi, sorprendendo i cittadini con un improvviso e intenso rovescio di pioggia che in pochi minuti ha trasformato le strade in veri e propri fiumi d’acqua. L’ondata di maltempo, arrivata poco dopo l’alba, ha interessato l’intera area urbana e parte del territorio provinciale, con precipitazioni abbondanti e persistenti.
Le vie del centro e alcune arterie periferiche si sono rapidamente allagate, causando rallentamenti alla circolazione e difficoltà per automobilisti e pedoni. In diversi punti della città l’acqua ha invaso i marciapiedi e le caditoie, già messe a dura prova dalle prime piogge autunnali, hanno faticato a smaltire la grande quantità d’acqua caduta in poco tempo.
Particolarmente suggestiva, ma anche segnata dai disagi, la scena a Ragusa Ibla, dove l’acqua è scesa copiosa lungo le scalinate e le vie più ripide, mentre in altre zone come viale Sicilia, via Archimede e corso Vittorio Veneto il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.
Il temporale è stato accompagnato da lampi e tuoni ravvicinati e da un forte vento che ha fatto cadere qualche ramo e spostato cassonetti e segnaletica leggera. Per fortuna, non si segnalano al momento danni gravi o situazioni di pericolo per le persone, ma i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale hanno effettuato diversi sopralluoghi per monitorare i punti più critici della viabilità cittadina.
Il brusco peggioramento del tempo è legato al passaggio di una perturbazione che sta attraversando la Sicilia sudorientale, portando con sé piogge intense e un generale calo delle temperature. Nelle prossime ore è atteso un graduale miglioramento, ma non si escludono ulteriori rovesci sparsi nel pomeriggio.
Una mattinata dunque di pioggia e allerta, che segna ufficialmente l’arrivo dell’autunno anche a Ragusa
