Ragusa, violento temporale questa mattina: pioggia torrenziale e disagi alla circolazione

Un violento temporale ha colpito Ragusa nella mattinata di oggi, sorprendendo i cittadini con un improvviso e intenso rovescio di pioggia che in pochi minuti ha trasformato le strade in veri e propri fiumi d’acqua. L’ondata di maltempo, arrivata poco dopo l’alba, ha interessato l’intera area urbana e parte del territorio provinciale, con precipitazioni abbondanti e persistenti.

Le vie del centro e alcune arterie periferiche si sono rapidamente allagate, causando rallentamenti alla circolazione e difficoltà per automobilisti e pedoni. In diversi punti della città l’acqua ha invaso i marciapiedi e le caditoie, già messe a dura prova dalle prime piogge autunnali, hanno faticato a smaltire la grande quantità d’acqua caduta in poco tempo.

Particolarmente suggestiva, ma anche segnata dai disagi, la scena a Ragusa Ibla, dove l’acqua è scesa copiosa lungo le scalinate e le vie più ripide, mentre in altre zone come viale Sicilia, via Archimede e corso Vittorio Veneto il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.

Il temporale è stato accompagnato da lampi e tuoni ravvicinati e da un forte vento che ha fatto cadere qualche ramo e spostato cassonetti e segnaletica leggera. Per fortuna, non si segnalano al momento danni gravi o situazioni di pericolo per le persone, ma i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale hanno effettuato diversi sopralluoghi per monitorare i punti più critici della viabilità cittadina.

Il brusco peggioramento del tempo è legato al passaggio di una perturbazione che sta attraversando la Sicilia sudorientale, portando con sé piogge intense e un generale calo delle temperature. Nelle prossime ore è atteso un graduale miglioramento, ma non si escludono ulteriori rovesci sparsi nel pomeriggio.

Una mattinata dunque di pioggia e allerta, che segna ufficialmente l’arrivo dell’autunno anche a Ragusa

© Riproduzione riservata