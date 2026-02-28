Maltempo a Ragusa, scatta lo stato di emergenza: ristori per cittadini e imprese

Lo stato di emergenza è ufficiale. Dopo gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dal 18 gennaio 2026, il Comune di Ragusa ha comunicato che, con Ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, è stata formalmente dichiarata la situazione emergenziale.

Una decisione attesa da famiglie e imprese che nelle scorse settimane hanno fatto i conti con allagamenti, danni strutturali e disagi diffusi. Il provvedimento consente ora di attivare interventi urgenti e di avviare le procedure per il ristoro dei danni subiti.

Il Presidente della Regione nominato Commissario

Con la stessa ordinanza, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario Delegato per la gestione dell’emergenza. Il compito sarà quello di coordinare le operazioni di protezione civile, accelerare gli interventi di messa in sicurezza e definire le modalità operative per l’erogazione dei contributi economici.

Si tratta di un passaggio fondamentale che permette di snellire le procedure e garantire risposte più rapide ai territori colpiti.

Come presentare la domanda di ristoro

Il Comune invita la cittadinanza a consultare l’avviso pubblicato sul sito istituzionale per conoscere modalità e procedure di segnalazione dei danni. All’interno del documento sono indicate le modalità di presentazione delle istanze di contributo e le misure di sostegno previste per nuclei familiari e attività economiche.

Tra le misure attivabili rientra anche la possibilità di richiedere la sospensione dei termini di pagamento delle utenze, come previsto dalle deliberazioni dell’ARERA, in caso di eventi calamitosi riconosciuti.

Scadenza fissata al 10 marzo 2026

Le istanze dovranno essere presentate entro il 10 marzo 2026. Un termine perentorio che rappresenta l’ultimo passo per accedere ai primi interventi economici previsti nell’ambito dello stato di emergenza.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di rispettare la scadenza e di allegare tutta la documentazione necessaria per consentire una rapida istruttoria delle richieste.

L’avviso integrale è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ragusa.

© Riproduzione riservata