Male la prima per il Vittoria Calcio

di Francesca Cabibbo

Inizia male il cammino del Vittoria nel campionato di Eccellenza. La squadra di Giovanni Campanella è stata battuta dal Rosmarino. Contro una squadra che non figura tra le favorite del campionato, il Vittoria stecca clamorosamente e torna a casa a mani vuote, nonostante abbia giocato la maggior parte della partita in superiorità numerica a causa dell’espulsione di un giocatore del Rosmarino nel primo tempo.

La prima frazione di gioco si chiude a reti inviolate. Tutti nella ripresa i gol che hanno deciso la partita. In gol Medouari al 14 e Gatto al 27, che raddoppia con un magistrale calcio di punizione. Il Vittoria prova a reagire senza troppa fortuna. Solo a tempo scaduto, al 91° minuto, Margaritini segna il gol della bandiera. Ma non c’è più tempo per recuperare.

Il Vittoria non ha giocato male. All’attivo anche un palo di Lucarelli nel primo tempo ma non è bastato a dare un risvolto positivo ad una partita che è stata condizionata da qualche errore di troppo del reparto difensivo. L’allenatore Giovanni Campanella dovrà lavorare ancora a lungo per dare un assetto definitivo alla squadra . E cercare di invertire la tendenza già a partire dalla prossima partita, la gara di esordio tra le mura amiche, domenica prossima contro il neopromosso Melilli.

Nell’altra gara della giornata, il Modica pareggia per 1- 1 sul campo del forte Atletico Catania. Un punto che delude ma che dimostra la personalità della squadra rossoblu.

