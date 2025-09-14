Un’operazione complessa e ad alto rischio ha permesso di salvare la vita a un bambino di 9 anni colpito da una gravissima lesione della trachea. L’intervento, considerato eccezionale, è stato eseguito al Policlinico di Catania con il determinante supporto del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM) di Taormina. Il piccolo paziente presentava una situazione critica […]
Male la prima per il Vittoria Calcio
14 Set 2025 21:52
di Francesca Cabibbo
Inizia male il cammino del Vittoria nel campionato di Eccellenza. La squadra di Giovanni Campanella è stata battuta dal Rosmarino. Contro una squadra che non figura tra le favorite del campionato, il Vittoria stecca clamorosamente e torna a casa a mani vuote, nonostante abbia giocato la maggior parte della partita in superiorità numerica a causa dell’espulsione di un giocatore del Rosmarino nel primo tempo.
La prima frazione di gioco si chiude a reti inviolate. Tutti nella ripresa i gol che hanno deciso la partita. In gol Medouari al 14 e Gatto al 27, che raddoppia con un magistrale calcio di punizione. Il Vittoria prova a reagire senza troppa fortuna. Solo a tempo scaduto, al 91° minuto, Margaritini segna il gol della bandiera. Ma non c’è più tempo per recuperare.
Il Vittoria non ha giocato male. All’attivo anche un palo di Lucarelli nel primo tempo ma non è bastato a dare un risvolto positivo ad una partita che è stata condizionata da qualche errore di troppo del reparto difensivo. L’allenatore Giovanni Campanella dovrà lavorare ancora a lungo per dare un assetto definitivo alla squadra . E cercare di invertire la tendenza già a partire dalla prossima partita, la gara di esordio tra le mura amiche, domenica prossima contro il neopromosso Melilli.
Nell’altra gara della giornata, il Modica pareggia per 1- 1 sul campo del forte Atletico Catania. Un punto che delude ma che dimostra la personalità della squadra rossoblu.
Francesca Cabibbo <francescacabibbo@gmail.com>
© Riproduzione riservata