Madonna è arriva a Noto per festeggiare il suo compleanno. FOTO

Madonna è arrivata a noto per festeggiare il suo 64esimo compleanno, che cade proprio oggi, 16 agosto.

La regina del pop è arrivata in Sicilia ieri pomeriggio. Dopo essere atterrata all’aeroporto di Catania, è stata prelevata da un elicottero che è poi atterrato su un’imbarcazione privata. Poi un tender, per raggiungere la terra ferma e proseguire verso il luogo scelto per alloggiare in Sicilia.

L’arrivo di Madonna era stato preceduto, ieri, dallo sbarco del suo staff e del suo entourage: circa 100 persone.

Con Madonna dovrebbero esserci almeno 3 tra i 6 figli (Rocco Ritchie e David Banda, Lourdes Leon, Mercy e le gemelline Estere e Stella).

Il luogo scelto dovrebbe essere l’elegantissimo e bellissimo Feudo Castelluccio, incastonato tra le colline di Noto. Nulla si sa, invece, sui nomi dei possibili invitati ma si attende in queste ore l’arrivo di altri vip del mondo della musica e dello spettacolo di caratura mondiale.

Madonna, dopo essere stata “avvistata” a Noto e per le stradine di Marzamemi, ha cenato in un noto ristorante della Balata, in piazza Regina Margherita. “Mambo siciliana” scrive Madonna su Intagram. Postando più storie con la bandiera tricolore.