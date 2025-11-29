Lutto nell’imprenditoria modicana: è morta Enza Amore, pioniera dell’alta moda e fondatrice di Idea Moda

Un grave lutto ha colpito oggi il mondo dell’imprenditoria modicana. È venuta a mancare Enza Amore, figura storica del commercio nel settore abbigliamento e moda e creatrice, insieme al marito Saro Aurnia e al figlio Antonio, del brand Idea Moda, diventato negli anni uno dei nomi più riconoscibili dell’eleganza in città.

La signora Enza è stata una vera pioniera dell’alta moda a Modica. Aveva intuito prima di molti la direzione del mercato e, negli anni Ottanta, decise di lasciare il suo primo negozio di abbigliamento in piazza Rizzone per scommettere su una nuova visione: un punto vendita in viale Medaglie d’Oro dedicato esclusivamente ai capi di alta moda.

Da quella intuizione nacque, con il tempo, un vero e proprio impero della moda: l’apertura di Moda Italia e, successivamente, l’avvio del Polo Commerciale, fortemente voluto dal figlio Antonio. In tutto questo cammino, la signora Enza era il cuore pulsante dell’azienda: una donna forte, sempre presente, capace di tenere saldamente le redini dell’attività grazie alla sua determinazione e al sostegno della famiglia.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili. Enza Amore ha affrontato la perdita del figlio Antonio e, poco dopo, quella del marito Saro. Nonostante il dolore, aveva scelto di continuare a fare ciò che amava: lavorare, accogliere le clienti, curare ogni dettaglio del negozio.

La sua è stata la storia di una donna che ha anticipato i tempi, che ha creduto nella bellezza e nell’eleganza come forma di espressione e che ha costruito un’attività diventata riferimento per intere generazioni.

Con la sua scomparsa, Modica perde un punto di riferimento, una figura che ha saputo lasciare un segno profondo non solo nel settore commerciale, ma anche nel tessuto umano e sociale della città. La sua gentilezza e il suo sorriso, nonostante tutto, rimarrà per sempre nel ricordo di molti modicani.

© Riproduzione riservata