Lutto nel mondo imprenditoriale a Modica: scomparsa Maria Poidomani già presidente Avimecc

Lutto nel mondo imprenditoriale e professionale di Modica per la scomparsa della dott.ssa Maria Poidomani, già presidente del Consiglio di amministrazione dell’ Avimecc Spa fino al 2022, azienda leader nel settore avicolo con sede nella città della Contea.

Commercialista stimata e figura molto conosciuta nel tessuto economico locale, Maria Poidomani ha guidato negli anni l’azienda contribuendo al consolidamento e alla crescita di una realtà imprenditoriale che rappresenta oggi un punto di riferimento nel comparto avicolo in Sicilia e non solo.

Il suo impegno alla guida di Avimecc è stato caratterizzato da grande competenza, visione imprenditoriale e attenzione al territorio, valori che hanno accompagnato la sua attività professionale e manageriale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio a Modica e nel mondo dell’imprenditoria, dove la dottoressa Poidomani era apprezzata non solo per le sue capacità professionali ma anche per le doti umane e la grande discrezione.

Alla famiglia giungono in queste ore numerosi messaggi di vicinanza e di affetto da parte di colleghi, amici e di quanti hanno avuto modo di conoscerla e collaborare con lei nel corso degli anni.

