Lutto nel mondo della pallavolo, muore il dirigente vittoriese Elio Murgana

Si è spento ieri a Ragusa, Elio Murgana, storico dirigente del movimento di pallavolo a Vittoria. Murgana, già docente di scienze al Liceo pedagogico e linguistico Mazzini, era malato da tempo. Era ricoverato in ospedale a Ragusa. Per decenni ha promosso e supportato le squadre di pallavolo femminile a Vittoria, portandole spesso a risultati di buon livello.

Numerosi gli attestati di cordoglio e i messaggi di chi lo conosceva e stimava. Tra gli altri, l’assessore allo Sport, Fabio Prelati che lo definisce “storico e apprezzato dirigente sportivo che ha contribuito in maniera determinante alla diffusione della Pallavolo in città e in provincia”. Numerosi i messaggi anche da parte degli ex studenti. Alcuni, sulle pagine social, ricordano “le sue battute. Era uno spasso studiare con lui”.

I funerali si svolgeranno venerdì 28 marzo nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Scoglitti alle ore 16.00.

