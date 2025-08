Lupo, They, Alfieri & Co.: è sfida tra giganti sulla sabbia di Marina di Modica

Sabbia rovente, schiacciate spettacolari e stelle del volley sotto il sole siciliano: Marina di Modica è pronta ad accendersi con il grande beach volley. Dall’1 agosto al via alla terza tappa Gold Fonzies del Campionato Italiano Assoluto, quinto appuntamento del circuito tricolore, che promette emozioni forti e un livello tecnico altissimo.

Un evento organizzato da I Soci, con il sostegno della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e in collaborazione con il Comune di Modica. La competizione vedrà protagonisti i migliori interpreti del beach italiano, da campioni olimpici a giovani promesse pronte a esplodere sul grande palcoscenico.

Si parte alle 9 con le qualifiche: 42 coppie in lotta per il main draw

La giornata inaugurale di venerdì sarà dedicata alle qualificazioni, con 18 coppie femminili e 24 maschili pronte a contendersi i sei posti disponibili per accedere al tabellone principale. Il torneo maschile si disputerà su tre campi, mentre il femminile sarà ospitato sul centrale, cuore pulsante dell’arena.

Da sabato entrerà in scena il main draw, con 16 coppie per ciascun tabellone e la classica formula a gironi (“pool play”). Domenica si decideranno i titoli, con quarti, semifinali e finali che si annunciano incandescente.

Campioni in campo: da Daniele Lupo alle regine They-Breidenbach

Tantissimi i nomi di richiamo. Il più atteso è senza dubbio Daniele Lupo, argento olimpico a Rio 2016, vincitore lo scorso anno proprio a Modica in coppia con Zaytsev e ora protagonista con Davide Borraccino. I due apriranno il torneo contro i catanesi Paternò Castello-Lo Presti.

Nel tabellone maschile spiccano anche i top seed Tiziano Andreatta e Davide Benzi, seguiti da Bonifazi-Acerbi, Marchetto-Dal Molin, e dalla coppia Podestà-Martino. Occhi puntati sull’ex modicano Manuel Alfieri, che stavolta farà coppia con Riccardo Iervolino.

Nel femminile, sarà sfida tra giganti. In cima al seeding Chiara They e Sara Breidenbach, dominatrici della stagione con successi a Caorle, Catania e Montesilvano. Ma non mancano le rivali agguerrite: Frasca-Gradini, vincitrici della scorsa edizione proprio a Marina di Modica, e Benazzi-Ditta, fresche trionfatrici a Ravenna.

Il Sud risponde presente: tanti atleti siciliani nelle qualifiche

Il torneo ha anche un forte sapore locale. Il ragusano Giovanni Alfieri, con sangue comisano e vittoriese, sarà in campo con Matteo Bernardi. Da seguire anche i catanesi Arezzo-Bigarelli, freschi di podio a Villa San Giovanni, e le coppie Augugliaro-Litrico e Andronico-Di Paola. In campo anche il saccense Antonino Cappadonna, ex Modica, insieme a Francesco Raso.

Nel femminile, la catanese Ludovica Panfili sarà protagonista con l’americana Hannah Christine Wentland, mentre la castelvetranese Federica Foscari scenderà in campo con Robin Bisio. Tutte puntano a guadagnarsi un posto nelle pool del sabato.

Un’estate tricolore che passa da Modica

Il beach volley italiano entra nel vivo. Dopo le tappe di Caorle, Montesilvano, Catania e Marina di Ravenna, Marina di Modica ospita una delle quattro tappe Gold Fonzies, tra le più prestigiose dell’intero circuito.

Il calendario proseguirà con Cordenons (PN) dall’8 al 10 agosto, poi Vasto (CH) e Termoli (CB), prima del gran finale in programma a Bellaria Igea Marina dal 5 al 7 settembre.

© Riproduzione riservata